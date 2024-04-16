Более 18 километров федеральной трассы «Байкал» отремонтируют в этом году

В этом году в Иркутской области отремонтируют 18,7 километра федеральной трассы «Байкал» в Слюдянском районе. Это участки со 136 по 142 километры на подъезде к Байкальску со стороны Утулика, с 151 по 159 километры у посёлка Солзан и со 163 по 166 километры у посёлка Мурино.