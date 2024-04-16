Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 18 километров федеральной трассы «Байкал» отремонтируют в этом году

Это участки со 136 по 142 километры на подъезде к Байкальску со стороны Утулика, с 151 по 159 километры у посёлка Солзан и со 163 по 166 километры у посёлка Мурино.

В этом году в Иркутской области отремонтируют 18,7 километра федеральной трассы «Байкал» в Слюдянском районе. Это участки со 136 по 142 километры на подъезде к Байкальску со стороны Утулика, с 151 по 159 километры у посёлка Солзан и со 163 по 166 километры у посёлка Мурино.

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе правительства Иркутской области, на ремонт трассы из федерального бюджета выделили 216,9 миллиона рублей. Жители Слюдянского района давно обеспокоены состоянием этой дороги, поэтому совместно с гражданами создадут совместную группу, которая будет контролировать ход работ. В июне, когда будут выполнены первые работы, объект осмотрят вместе с жителями.

В настоящее время на федеральной трассе ведут ямочный ремонт дорог большими картами. Уже уложили 888 тонн асфальтобетона. Завершить эти работы планируют в мае. Также нанесено 13 километров разметки, до конца месяца нанесут ещё 32. После этого на объекте начнут обновлять дорожное покрытие.