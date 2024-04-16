В 2024 году Приангарье планирует принять около двух миллионов туристов

«В прошлом году в летний сезон перевезено почти 39 млн туристов всеми видами транспорта. В этом году, по оценкам, цифра вырастет еще на 3,2 млн человек», — сказал Максим Решетников. О готовности туристической инфраструктуры Иркутской области на селекторном совещании доложила руководитель агентства по туризму региона Евгения Найденова.
В частности, она сообщила: предварительным подсчетам, за прошлый год Иркутская область приняла около 1,8 млн туристов. В текущем году планируется увеличение туристического потока до 2 млн человек. При этом в летний сезон туристический поток составляет более 600 тысяч, уточняет пресс-служба областного Правительства. Что касается инфраструктуры, то в 2024 году благодаря федеральным мерам поддержки в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в Иркутской области появится более 370 новых номеров в модульных гостиницах. Также летом в Иркутске откроет свои двери новый пятизвездочный отель «RODINA Grand Hotel & SPA Irkutsk», рассчитанный на 83 номера. Отдельно Евгения Найденова отметила вхождение региона в проект «Пять морей и озеро Байкал», который позволит создать на территории Иркутской области круглогодичный курорт, современную туристическую и обеспечивающую инфраструктуру, включая причальные сооружения для организации водных путешествий на Байкале.
В целях развития пассажирских перевозок и туризма на Байкале идет строительство двух современных скоростных катамаранов, способных принять на борт до 200 туристов. На воду они будут спущены уже в сезоне-2024. Руководитель агентства по туризму региона сообщила, что в рамках открытия летнего туристического сезона праздничные мероприятия на острове Ольхон традиционно откроются гастрономическим фестивалем «Olkhon Food Market». «Также ярким событием станет фестиваль сапсерфинга Aloha Olkhon SUP-fest. Кроме того, в Байкальске пройдет традиционный фестиваль клубники “Виктория”, — сказала Евгения Найденова.