В 2024 году Приангарье планирует принять около двух миллионов туристов

В частности, она сообщила: предварительным подсчетам, за прошлый год Иркутская область приняла около 1,8 млн туристов. В текущем году планируется увеличение туристического потока до 2 млн человек. При этом в летний сезон туристический поток составляет более 600 тысяч, уточняет пресс-служба областного Правительства. Что касается инфраструктуры, то в 2024 году благодаря федеральным мерам поддержки в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в Иркутской области появится более 370 новых номеров в модульных гостиницах. Также летом в Иркутске откроет свои двери новый пятизвездочный отель «RODINA Grand Hotel & SPA Irkutsk», рассчитанный на 83 номера. Отдельно Евгения Найденова отметила вхождение региона в проект «Пять морей и озеро Байкал», который позволит создать на территории Иркутской области круглогодичный курорт, современную туристическую и обеспечивающую инфраструктуру, включая причальные сооружения для организации водных путешествий на Байкале.