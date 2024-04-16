Что такое госдолг и сколько задолжал Казахстан

Привлечение государственного долга — фактически неотъемлемая часть бюджетной политики. Как подчеркивают в финансовом министерстве, к этому прибегают все страны, даже развитые и самые богатые, чтобы обеспечить максимальный объем финансирования экономики, то есть предоставить как можно больше социальных благ, профинансировать как можно больше инвестиционных проектов.