Что такое госдолг и сколько задолжал Казахстан

Что такое госдолг?
Если говорить простыми словами, государственный долг — это деньги, которые правительство занимает у людей, компаний, международных организации или других стран и обязуется их вернуть в определенный срок с процентами. Чем ниже госдолг страны, тем устойчивее ее экономическое положение.
Госдолг измеряется в национальной или любой другой валюте, а также в процентах от валового внутреннего продукта (ВВП).
По информации министра финансов, на 1 января 2024 года госдолг составил 27 триллионов тенге. По отношению к ВВП он составляет 22,8 процента.
Сравнение долга страны с ее ВВП показывает способность погасить его. Этот коэффициент считается лучшим индикатором финансового положения страны, чем просто показатель государственного долга, поскольку он демонстрирует долговое бремя по отношению к общему объему экономического производства.
На официальный запрос редакции Tengrinews.kz о том, как именно определяется государственный долг, в Министерстве финансов ответили, что государственным долгом является сумма полученных (освоенных) и непогашенных государственных займов, а также долговых обязательств на определенную дату в соответствии с законодательными актами отнесенных на долг правительства, Национального банка, или решениями маслихатов — на долг местных исполнительных органов (акиматов — прим.), без учета взаимных требований.
Какие виды государственного долга есть у Казахстана?
Государственный долг состоит из различных типов долга. Подобно тому, как общий долг человека может состоять из ипотеки, автокредита и кредитных карт, так и государственный долг включает в себя внутренний и внешний.
Внутренний государственный долг является составной частью государственного долга по внутренним государственным займам и другим долговым обязательствам правительства, Нацбанка и акиматов перед резидентами Казахстана.
Внешний государственный долг является составной частью государственного долга по внешним государственным займам и другим долговым обязательствам правительства, акимата города республиканского значения с особым статусом, определенным законодательным актом, и Нацбанка перед нерезидентами Казахстана.
Почему государства берут в долг?
В Минфине пояснили, что причиной образования государственного долга является государственное заимствование — это процесс, необходимый для поддержания финансовой обеспеченности и сбалансированности бюджета, а также основной ориентир (бенчмарк) для долгового рынка страны.
«При этом образование и рост государственного долга не являются негативным фактором для экономики страны. Возможность заимствования государством в больших объемах лишний раз подтверждает наличие доверия со стороны инвесторов к суверенным инструментам привлечения заемных средств на внутреннем и внешнем рынках ссудного капитала».
Правительство заимствует в целях покрытия дефицита республиканского бюджета. Кроме того, осуществляя внутреннее заимствование путем выпуска государственных эмиссионных ценных бумаг (ГЦБ), правительство также решает задачи развития отечественного фондового рынка.
В области внешнего заимствования правительство привлекает займы международных финансовых и правительственных организаций для финансирования инвестиционных проектов в приоритетные отрасли экономики, внедрения международного опыта и передовых технологий. Такие займы оказывают положительный эффект на экономическое развитие страны: создаются новые производства, дополнительные рабочие места.
Сколько задолжал Казахстан?
В структуре государственного долга основную долю (92 процента) занимает правительственный долг — 24,9 триллиона тенге, в том числе:
- внутренний долг — 17,8 триллиона тенге, или 71,6 процента от общего объема правительственного долга;
- внешний долг — 7,1 триллиона тенге, или 28,4 процента от общего объема правительственного долга.
Внутренний правительственный долг включает долги по государственным ценным бумагам (ГЦБ) Министерства финансов, выпущенным на внутреннем рынке капитала.
Основными инвесторами приобретаемых ценных бумаг являются фонды под управлением Нацбанка, банки второго уровня, страховые и прочие финансовые организации.
В целом в действующем портфеле внутреннего долга находятся ГЦБ со сроком обращения от 1 года до 20 лет.
На вопрос, сколько Казахстан задолжал каждому из своих крупнейших кредиторов, в Минфине не ответили.
При этом в ведомстве указали, что внешние займы у международных финансовых организаций, как правило, имеют длительный срок погашения с равномерными выплатами до 25 лет. Погашение долга осуществляется в объемах и в сроки в соответствии с установленными договорами займов и графиками погашения, результатами выпуска государственных ценных бумах и облигаций.
Какие страны и сколько должны Казахстану?
В 2017 году Казахстан предоставил государственный кредит правительству Грузии на сумму 25 миллионов долларов.
По состоянию на 1 января 2024 года остаток займа составил 2,4 миллиона долларов.
27 триллионов тенге госдолга — много или мало?
Если говорить о размерах долга, то на сегодня государственный долг находится на безопасном уровне и составляет 22,8 процента к ВВП при установленном лимите в 32 процентов к ВВП, отметили в Минфине.
На вопрос о том, почему лимит именно 32 процента, кто и как его рассчитывает, в министерстве сообщили, что такой долговой индикатор был установлен с учетом макроэкономической ситуации и других параметров развития экономики, согласно концепции управления государственными финансами до 2030 года.
Как изменился госдолг Казахстана за последние 3 года
В последние годы государственный долг, в структуру которого входит долг правительства, Нацбанка и долги акиматов, растет в абсолютном выражении.
Рост государственного долга в основном связан с необходимостью покрытия дефицита республиканского бюджета за счет заимствований.
В чем польза займов?
Как пояснили в Минфине, займы международных финансовых организаций Казахстану предоставляются на общих условиях.
«Внешние займы, направленные на финансирование различных проектов, в первую очередь полезны с точки зрения того, что влекут передовой мировой опыт в различные отрасли экономики (развитие транспортной инфраструктуры, водоснабжение, улучшение экологии и др.), институциональное развитие (развитие системы образования, здравоохранения, государственного управления и др.), трансферт технологий. Эти займы практически всегда сопровождаются выделением грантов и технического содействия для трансфера технологий и знаний».
Как сообщалось выше, финансируемые за счет внешних займов проекты, помимо развития определенной отрасли, дают определенный мультипликативный эффект за счет создания дополнительных рабочих мест, увеличения поступлений в бюджет.
Все проекты, финансируемые за счет внешних займов, являются приоритетными для государства в той или иной отрасли и соответствуют принятым стратегическим и программным документам страны, добавили в Минфине.
Во сколько Казахстану обходится обслуживание долга?
Законом «О республиканском бюджете на 2024−2026 годы» на обслуживание правительственного долга предусмотрены следующие средства:
- в 2024 году — 2 022,6 миллиарда тенге;
- в 2025 году — 2 449,9 миллиарда тенге;
- в 2026 году — 3 524,1 миллиарда тенге.
Рост расходов на обслуживание правительственного долга связан с ежегодным ростом правительственного долга.
«В рамках управления долгом усилия правительства сосредоточены не на сокращении абсолютных показателей правительственного долга, а на поддержании его на безопасном уровне и на снижении реальной стоимости обслуживания и согласования его динамики с темпами экономического роста».
Современная система управления долгом использует как обслуживание долга к ВВП индикатор, демонстрирующий, насколько обременительны проценты для государства.
К примеру, за последние три года отношение обслуживания долга к ВВП не превышает 1,5 процента (2021 — 1,2 процента, 2022 — 1,3 процента, 2023 — 1,5 процента). В 2024 году данный показатель запланирован на уровне 1,5 процента.
Обязательства по погашению и обслуживанию государственного долга правительством и акиматами обеспечиваются средствами соответствующих бюджетов.
К расходам по долгу относятся погашение основного долга и обслуживание долга, включающее вознаграждения, комиссионные, штрафы и иные платежи, вытекающие из условий заимствования.
Государственный долг: кто в выигрыше?
Привлечение государственного долга — фактически неотъемлемая часть бюджетной политики. Как подчеркивают в финансовом министерстве, к этому прибегают все страны, даже развитые и самые богатые, чтобы обеспечить максимальный объем финансирования экономики, то есть предоставить как можно больше социальных благ, профинансировать как можно больше инвестиционных проектов.
«Наличие и стабильность государственного долга задает ориентир для коммерческого кредитования внутри страны по уровню ставок, срокам и другим условиям. Качественный, сбалансированный и устойчивый государственный долг дает возможность формировать более низкие процентные ставки и более длительные сроки предоставления кредитов на внутреннем кредитном рынке. В итоге от этого выигрывает и национальный бизнес, и население».
Постепенный рост государственного долга является нормальным процессом, если параллельно происходит развитие экономики.
Безопасный пороговый уровень госдолга определяется долговыми индикаторами. В настоящее время фактические уровни индикаторов госдолга не превышают установленных законодательством Казахстана ограничений и не вызывают опасения, заключили в Минфине.