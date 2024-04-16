Авиакомпанию оштрафовали за задержку рейсов из аэропорта Красноярска

Авиакомпанию «Азимут» оштрафовали за задержку двух авиарейсов из аэропорта Красноярска. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
По данным ведомства, авиаперевозчик на 19 часов задержал вылет в Уфу и Минеральные Воды из-за неблагоприятной погоды и при этом несвоевременно разместил пассажиров задержанных рейсов в гостинице.
Прокуратура внесла представление генеральному директору компании об устранении нарушения закона. Кроме того, суд оштрафовал авиаперевозчика на 30 тысяч.