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Авиакомпанию оштрафовали за задержку рейсов из аэропорта Красноярска

Авиаперевозчик на 19 часов задержал вылет в Уфу и Минеральные Воды и несвоевременно предоставил пассажирам гостиницу.

Источник: Аэропорт Красноярска

Авиакомпанию «Азимут» оштрафовали за задержку двух авиарейсов из аэропорта Красноярска. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, авиаперевозчик на 19 часов задержал вылет в Уфу и Минеральные Воды из-за неблагоприятной погоды и при этом несвоевременно разместил пассажиров задержанных рейсов в гостинице.

Прокуратура внесла представление генеральному директору компании об устранении нарушения закона. Кроме того, суд оштрафовал авиаперевозчика на 30 тысяч.

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