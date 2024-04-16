В Новосибирске стартует ремонт путепровода через Ипподромскую

В Новосибирске отремонтируют путепровод на улице Фрунзе через Ипподромскую магистраль. Об этом сообщил пресс-центр мэрии города.
Дорогу обновят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Работы выполнит ООО «ДМИ».
В апреле и мае подрядчик обустроит строительную площадку, установят временные дорожные знаки, демонтируют галерею, разберусь дорожную одежду на проезжей части и пешеходной зоне.
После исполнитель заменят деформационные швы проезжей части, обустроит водоотвод с проезжей части, отремонтирует тротуары и дорожно полотно, восстановят монолитные цоколи.
Напомним, врио мэра Новосибирска Олег Клемешов потребовал начать ремонт Димитровского моста.