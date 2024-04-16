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В Новосибирске стартует ремонт путепровода через Ипподромскую

С подрядчиком заключили контракт.

Источник: Google Maps

В Новосибирске отремонтируют путепровод на улице Фрунзе через Ипподромскую магистраль. Об этом сообщил пресс-центр мэрии города.

Дорогу обновят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Работы выполнит ООО «ДМИ».

В апреле и мае подрядчик обустроит строительную площадку, установят временные дорожные знаки, демонтируют галерею, разберусь дорожную одежду на проезжей части и пешеходной зоне.

После исполнитель заменят деформационные швы проезжей части, обустроит водоотвод с проезжей части, отремонтирует тротуары и дорожно полотно, восстановят монолитные цоколи.

Напомним, врио мэра Новосибирска Олег Клемешов потребовал начать ремонт Димитровского моста.