Приморье ждёт: cоздается российско-белорусский легкий самолёт «Освей»

Россия в рамках кооперации с Белоруссией разработают легкий многоцелевой самолёт «Освей», способный перевозить до 19 пассажиров и выполнять широкий спектр авиационных работ, в том числе, в труднодоступны районах. Такая авиатехника очень востребована на Дальнем Востоке. В Приморье она может прийти на смену канадским DHC-6 300 Twin Otter, выполняющим внутрикраевые рейсы, сообщает ИА PrimaMedia.
«Белорусская сторона создает производственные мощности для организации серийного производства самолета “Освей”, учитывая баланс производственных мощностей РФ и Республики Беларусь по выпуску авиационной техники. Российская сторона обеспечивает размещение в ОАО “558 АРЗ” заказов на изготовление в период до 2038 года не менее 178 фюзеляжей, а также 50% количества самолетов “Освей”, предусмотренных к поставке в рамках реализации комплексной программы развития авиационной отрасли РФ до 2030 года, но не менее 89 самолетов», — говорится в соглашении между правительствами РФ и Белоруссии о создании «Освея», опубликованном на портале правовой информации.
Сертификация двухдвигательного самолёта будет проводиться в соответствии с федеральными авиационными правилами, утвержденными Росавиацией. За сертификацию типа самолёта, его комплектующих изделий и их модификаций отвечает разработчик, за сертификацию производства — соответствующий изготовитель. Разработчиком, производителем и держателем сертификата типа по проекту определен УЗГА, белорусский завод наделяется статусом производителя и держателя лицензии на серийное производство изделий и их модификаций с правом внесения изменений.
Финансирование разработки и сертификации самолета обеспечивается РФ и Республикой Беларусь на паритетных началах.
Перед разработчиками стоит задача обеспечить замену импортных самолётов — чешского L 410NG и канадского DHC-6 300 Twin Otter (используется в настоящее время на Дальнем Востоке авиакомпанией «Аврора»).
Отметим, что УЗГА планирует производить самолёты ТВРС-44 «Ладога» на замену советским Ан-24/26 и Як-40, постепенно вырабатывающим свой ресурс. Двухдвигательный турбовинтовой самолёт рассчитан на перевозку до 44 пассажиров. Как ожидается, лайнер сможет взлетать с асфальтовых, бетонных аэродромов, а также с грунтовых, снежных полос. ТВРС будет пилотироваться экипажем из двух человек. Может использоваться в комбинированном или грузовом варианте. Одним из первых заказчиков этот самолёта стала Дальневосточная авиакомпания «Аврора».