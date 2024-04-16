Приморье ждёт: cоздается российско-белорусский легкий самолёт «Освей»

«Белорусская сторона создает производственные мощности для организации серийного производства самолета “Освей”, учитывая баланс производственных мощностей РФ и Республики Беларусь по выпуску авиационной техники. Российская сторона обеспечивает размещение в ОАО “558 АРЗ” заказов на изготовление в период до 2038 года не менее 178 фюзеляжей, а также 50% количества самолетов “Освей”, предусмотренных к поставке в рамках реализации комплексной программы развития авиационной отрасли РФ до 2030 года, но не менее 89 самолетов», — говорится в соглашении между правительствами РФ и Белоруссии о создании «Освея», опубликованном на портале правовой информации.