В Севастополе неделю не будет света: список адресов и время

«Подача электроэнергии будет прекращена 16 апреля для безопасного выполнения неотложных ремонтных работ в сети 6000 В», — говорится в сообщении.
С 11.00 до 17.00 света не будет на ул. Героев Бреста, и в товариществе собственников недвижимости (ТСН) «Омега».
«16 апреля подача электроэнергии будет прекращена для выполнения неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании 0,4 кВ», — уточняют в Севастопольэнерго.
С 09.00 до 14.00 временно отключат электричество на ул. Колобов. До 17.00 без света частично останутся проезд Токарева, ул. Угольная и ул. Шабалина.
Также во вторник с 09.00 до 17.00 на час-полтора будут прекращать подачу электроэнергии по адресам: СТ «Сапун-гора», ул. Григория Ивашкевича, ул. Валентина Ходырева, ул. Тамары Смоленской, ул. Лейтенанта Миронова, ул. Муссы Гореева, ул. Александры Федоринчик, СТ «Икар-1».
Отключение электричества запланировано в селе Фруктовое на ул. Ленина и в селе Любимовка по адресам: ул. Федоровская, ул. 1-я линия, ул. 2-я линия. Также временно не будет света по адресам: ул. Каменная, пер. Каменный, ТСН «Горнодолинный».
С 16 по 21 апреля с 08.30 до 17.30 отключения электроэнергии коснутся ул. Драчука и ул. Днепровская.
С 16 по 22 апреля с 08.30 до 17.30 временно без света останутся абоненты: ул. Драчука, ул. Волжская, ул. Малярная, ул. Охотская.