В Севастополе неделю не будет света: список адресов и время

Отключение электричества запланировано в селе Фруктовое на ул. Ленина и в селе Любимовка по адресам: ул. Федоровская, ул. 1-я линия, ул. 2-я линия. Также временно не будет света по адресам: ул. Каменная, пер. Каменный, ТСН «Горнодолинный».