Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

70 жителей Воронежа желают сдать свои квартиры беженцам

Администрация Воронежа получила 70 заявок от местных жителей, которые хотят сдать свои квартиры под пункты временного размещения.

Источник: МК.RU Воронеж

На 17 жилых помещений уже сформированы пакеты документов. Об этом 15 апреля на планерке в мэрии сообщила вице-мэр Людмила Бородина. Она отметила позитивную тенденцию — воронежцы стали активнее сдавать свои квартиры беженцам.

— Во многом рост такой активности потенциальных арендодателей связан с повышением стоимости денежной компенсации. Кроме того, механизм организации пунктов временного размещения на базе частных квартир стал для воронежцев более понятным и прозрачным, — пояснила Людмила Викторовна.

Напомним, что в марте этого года на официальном сайте администрации облцентра вышло Постановление с обновлением цен для воронежцев, которые готовы сдавать квартиру гражданам, вынужденно покинувшим свои дома на Украине и на территориях субъектов РФ, где введены максимальный и средний уровни реагирования. Владельцы квартир смогут получить за аренду жилья от 27250 до 75050 рублей в месяц. В администрации города отметили, что квартира должна находится на территории Воронежа, дом не должен быть внесен в реестр аварийных. Стены помещений должны быть отремонтированы, пол не иметь видимых повреждений. В арендуемом помещении должны быть необходимые предметы быта, например, кухонная плита и мебель.

Выплату за жилье будет производить администрация Воронежа.

дом