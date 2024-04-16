70 жителей Воронежа желают сдать свои квартиры беженцам

На 17 жилых помещений уже сформированы пакеты документов. Об этом 15 апреля на планерке в мэрии сообщила вице-мэр Людмила Бородина. Она отметила позитивную тенденцию — воронежцы стали активнее сдавать свои квартиры беженцам.
— Во многом рост такой активности потенциальных арендодателей связан с повышением стоимости денежной компенсации. Кроме того, механизм организации пунктов временного размещения на базе частных квартир стал для воронежцев более понятным и прозрачным, — пояснила Людмила Викторовна.
Напомним, что в марте этого года на официальном сайте администрации облцентра вышло Постановление с обновлением цен для воронежцев, которые готовы сдавать квартиру гражданам, вынужденно покинувшим свои дома на Украине и на территориях субъектов РФ, где введены максимальный и средний уровни реагирования. Владельцы квартир смогут получить за аренду жилья от 27250 до 75050 рублей в месяц. В администрации города отметили, что квартира должна находится на территории Воронежа, дом не должен быть внесен в реестр аварийных. Стены помещений должны быть отремонтированы, пол не иметь видимых повреждений. В арендуемом помещении должны быть необходимые предметы быта, например, кухонная плита и мебель.
Выплату за жилье будет производить администрация Воронежа.