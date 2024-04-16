Розы из Узбекистана не пропустили в Россию

12 апреля 2024 года в Екатеринбурге в аэропорту Кольцово сотрудник Уральского межрегионального управления Россельхознадзора предотвратил ввоз саженцев роз. Растения без фитосанитарного сертификата привез пассажир из Узбекистана.
Отметим, что саженцы — подкарантинная продукция высокого фитосанитарного риска, требующая наличия специального сертификата. Это касается и импорта растительной продукции из Узбекистана, на ввоз которой Россельхознадзор ввел временные ограничения.
Саженцы узбекских роз изъяли, а в отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении.