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Розы из Узбекистана не пропустили в Россию

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В екатеринбургском аэропорту Кольцово у пассажира из Узбекистана изъяли саженцы роз, которые он перевозил без фитосанитарного сертификата, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

12 апреля 2024 года в Екатеринбурге в аэропорту Кольцово сотрудник Уральского межрегионального управления Россельхознадзора предотвратил ввоз саженцев роз. Растения без фитосанитарного сертификата привез пассажир из Узбекистана.

Отметим, что саженцы — подкарантинная продукция высокого фитосанитарного риска, требующая наличия специального сертификата. Это касается и импорта растительной продукции из Узбекистана, на ввоз которой Россельхознадзор ввел временные ограничения.

Саженцы узбекских роз изъяли, а в отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении.