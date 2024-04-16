Казахстан планирует увеличить транзит российской нефти в Узбекистан

Напомним, перекачка российской нефти по территории Казахстана в Узбекистан началась в 2017 году. В 2017 году объем транзита составил 67,9 тысяч тонн, в 2018 году — 36 тысяч тонн. В 2019—2022 годах транзит нефти не осуществлялся.