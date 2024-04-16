Казахстан планирует увеличить транзит российской нефти в Узбекистан

По данным национального оператора республики «Казтрансойл», в 2023 году транзит российской нефти в Узбекистан составил 154,3 тысячи тонн.
В I квартале текущего года в Узбекистан транспортировано 75 тысяч тонн нефти. При этом в апреле объем транзита нефти по данному маршруту составит 50 тысяч тонн.
«Казтрансойл» продолжает поставлять нефть в Узбекистан в соответствии с графиком, утвержденным Минэнерго Казахстана, добавили в компании.
Напомним, перекачка российской нефти по территории Казахстана в Узбекистан началась в 2017 году. В 2017 году объем транзита составил 67,9 тысяч тонн, в 2018 году — 36 тысяч тонн. В 2019—2022 годах транзит нефти не осуществлялся.
Также к 2026 году Россия намерена в 4 раза увеличить транзит газа в Узбекистан через территорию Казахстана.