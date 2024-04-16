Названы «горячие» вакансии в Омске с зарплатой до 200 тысяч рублей

Так, самую большую зарплату предлагает АО «Омское машиностроительное конструкторское бюро»: токарю-универсалу 5 разряда на предприятии предлагают от 100 до 200 тысяч рублей в месяц. Работать предстоит с титаном и нержавеющей сталью.
На зарплату от 70 до 110 тысяч рублей в Омске ищут производителя работ (прораб) в строительстве. От кандидата требуются высшее образование, опыт работы и готовность к командировкам.
В еще одной омской компании предлагают от 45 до 55 тысяч рублей в месяц на должности менеджера по подбору персонала. Необходимы высшее образование и стаж работы от 3 лет.
Добавим, на минувшей неделе в службе занятости сообщали и о других горячих вакансиях. В частности, научно-производственное предприятие ищет заместителя главного бухгалтера на зарплату от 80 тысяч рублей. Также открыта вакансия электромеханика по лифтам с зарплатой от 45 до 70 тысяч рублей. Кроме того, от 45 до 55 тысяч рублей в омской компании готовы платить помощнику пивовара.