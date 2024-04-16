Названы «горячие» вакансии в Омске с зарплатой до 200 тысяч рублей

Добавим, на минувшей неделе в службе занятости сообщали и о других горячих вакансиях. В частности, научно-производственное предприятие ищет заместителя главного бухгалтера на зарплату от 80 тысяч рублей. Также открыта вакансия электромеханика по лифтам с зарплатой от 45 до 70 тысяч рублей. Кроме того, от 45 до 55 тысяч рублей в омской компании готовы платить помощнику пивовара.