Эксперт рассказал, кому в мае увеличат пенсии

Также на увеличение выплат могут рассчитывать инвалиды, которым в мае установят первую группу, и пенсионеры, достигшие к этому месяцу возраста 80 лет. Кроме того, дополнительную выплату в 10 тысяч рублей получат ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и некоторые другие категории граждан.