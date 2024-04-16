Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт рассказал, кому в мае увеличат пенсии

Ростовская область, 16 апреля 2024. DON24.RU. В мае станут больше получать бывшие работники угольной промышленности, члены летных экипажей, пенсионеры, которым исполнится 80 лет, и граждане, получившие первую группу инвалидности.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта по трудовому праву, доцента кафедры менеджмента РАНХиГС в Санкт-Петербурге Линду Рыжих.

«Важно понимать, что индексация доплат проводится на регулярной основе четыре раза в год. Одна из дат планового перерасчета приходится на 1 мая. С этой даты будут повышены доплаты к пенсии членам летных экипажей (воздушных судов гражданской авиации), а также отдельным категориям бывших работников угольной промышленности», — приводит источник слова эксперта.

Доцент напомнила, что размер доплаты индивидуален. Он зависит от продолжительности спецстажа, зарплаты и страховых взносов.

Также на увеличение выплат могут рассчитывать инвалиды, которым в мае установят первую группу, и пенсионеры, достигшие к этому месяцу возраста 80 лет. Кроме того, дополнительную выплату в 10 тысяч рублей получат ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и некоторые другие категории граждан.