Четыре главврача самарских больниц зарабатывают больше 200 тысяч рублей в месяц

На первом месте по уровню средней зарплаты за 2023 год занял главный врач Самарской областной клинической больницы имени Ерошевского Андрей Золотарев. В прошлом году он в среднем зарабатывал более 246 тысяч рублей в месяц. А средняя зарплата в целом в этом медучреждении составляет почти 68 тысяч рублей.