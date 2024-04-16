Четыре главврача самарских больниц зарабатывают больше 200 тысяч рублей в месяц

Стало известно, главные врачи каких медучреждений в Самарской области зарабатывают больше всего. Сведения о средней зарплате опубликовал региональный минздрав.
На первом месте по уровню средней зарплаты за 2023 год занял главный врач Самарской областной клинической больницы имени Ерошевского Андрей Золотарев. В прошлом году он в среднем зарабатывал более 246 тысяч рублей в месяц. А средняя зарплата в целом в этом медучреждении составляет почти 68 тысяч рублей.
Чуть меньше в 2023 году была зарплата у главврача Самарской областной клинической больницы имени Середавина Сергея Пушкина — более 225 тысяч рублей в месяц. Средняя зарплата в областном медучреждении в прошлом году превысила 56 тысяч рублей.
У главного врача Самарской областной психиатрической больницы зарплата в 2023 году составила более 202 тысяч рублей. А средняя заработная плата в этой больнице была чуть более 60 тысяч рублей.
Чуть меньше была зарплата в прошлом году у главврача Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД Оксаны Черновой — около 201 тысяч рублей в месяц. У ее подчиненных средняя зарплата составила чуть больше 60 тысяч рублей.