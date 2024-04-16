В Татарстане хотят привлечь к труду молодежь и подростков с 14 лет

Согласно программе, власти будут оказывать помощь в трудоустройстве не только совершеннолетним гражданам, но и подросткам с 14 лет. Планируется привлечь молодежь к участию в студенческих трудовых отрядах, проводить профобучение, помогать искать работу несовершеннолетним из неблагополучных семей.