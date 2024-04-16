В Татарстане хотят привлечь к труду молодежь и подростков с 14 лет

Татарстан разработал новую программу содействия занятости молодежи до 2030 года. Ее целью является снижение уровня безработицы среди лиц от 15 до 29 лет до 7%. В настоящее время соответствующий документ проходит антикоррупционную экспертизу.
Согласно программе, власти будут оказывать помощь в трудоустройстве не только совершеннолетним гражданам, но и подросткам с 14 лет. Планируется привлечь молодежь к участию в студенческих трудовых отрядах, проводить профобучение, помогать искать работу несовершеннолетним из неблагополучных семей.
Помимо этого, молодых людей будут привлекать к работам в сельском хозяйстве и на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Также особое внимание уделят информационной кампании по стимулированию трудовой мобильности на приоритетные территории Дальнего Востока и Арктики.
Напомним, власти Татарстана выделят свыше 17 миллиардов рублей на работу с молодежью.