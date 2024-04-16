Пора готовить деньги: что происходит с ценами на яйца в Самаре за три недели до Пасхи-2024

На каждом яйце с птицефабрики есть маркировка из букв и цифр. Буквой «Д» обозначают диетические яйца. Это самые свежие яйца со сроком реализации до семи дней. Их хранят при комнатной температуре и отправляют в продажу на следующий день после того, как их снесли куры. На третьи-четвертые сутки белок и желток максимально насыщены полезными веществами, поэтому эти яйца считаются самыми вкусными. В больших городах их практически невозможно найти: за время, пока яйцо доберется до прилавка, оно станет столовым.