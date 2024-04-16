Пора готовить деньги: что происходит с ценами на яйца в Самаре за три недели до Пасхи-2024

Приближается главный православный праздник — Пасха. На него принято красить яйца и печь куличи. Пока закупать яйца к празднику, который в этом году отмечается 5 мая, рано, но к ценам уже пора присмотреться. Журналист «КП-Самара» пробежалась по магазинам и узнала, сколько стоит десяток за три недели до Пасхи.
Разбираемся в категориях.
На каждом яйце с птицефабрики есть маркировка из букв и цифр. Буквой «Д» обозначают диетические яйца. Это самые свежие яйца со сроком реализации до семи дней. Их хранят при комнатной температуре и отправляют в продажу на следующий день после того, как их снесли куры. На третьи-четвертые сутки белок и желток максимально насыщены полезными веществами, поэтому эти яйца считаются самыми вкусными. В больших городах их практически невозможно найти: за время, пока яйцо доберется до прилавка, оно станет столовым.
Буква «С» означает, что яйцо столовое. Их можно хранить до 25 дней при комнатной температуре и до 120 дней в холодильнике. Такие яйца легче чистить: у диетических воздушный мешочек под скорлупой меньше, а столовые успевают набрать воздух через поры в оболочке, поэтому после варки избавиться от скорлупы проще.
Также яйца делятся на категории в зависимости от массы. Чем больше цифра, тем меньше размер:
«С3» — самые маленькие яйца весом 35−44,9 г;
«С2» — 2-я категория, весом 45−54,9 г;
«С1» — еще крупнее, 55−64,9 г;
«СО» — отборные, весом 65−74,9 г;
«СВ» — высшая категория, весом более 75 г.
«Магнит».
В «Магните» представлены две категории яиц. Десяток категории «С1» стоит 113 рублей. Десяток «СО» обойдется в 119 и 129 рублей. Мониторинг цен проходил вечером, поэтому за день яичные прилавки изрядно опустели. Это говорит о том, что товар пользуется спросом ежедневно.
«Красное и белое».
Этот практически универсальный супермаркет порадовал ценами на интересующую нас категорию продуктов. Пока здесь представлены яйца только одного производителя, стоит десяток 109 рублей. Продавцы говорят, что яйца у них довольно ходовой товар.
«Перекресток».
В этом супермаркете выбор побольше. Яйца, привезенные из Ленинградской области, стоят 127 рублей за десяток. Яйца из Татарстана категории «С1» 126 рублей за десяток. На три рубля дороже яичная продукция из Удмуртии — 129 рублей.
«Пятерочка».
В этом магазине яйца отборной категории стоят 111 рублей и 112 рублей за десяток. Более дешево обойдутся яйца второй категории «С2» — всего 103 рубля за такое же количество.
«Лента».
В этом гипермаркете выбор оказался самым разнообразным. Но и цены гораздо выше, чем в магазинах «за углом».
Самая низкая цена у десятка яиц категории «С2» — 114 рублей с учетом карты лояльности. Самая высокая стоимость у яиц «СВ» — аж 168 рублей за десяток. Производитель уверяет, что они «крупные и сытные».
Здесь же можно купить большие кассеты на 30 яиц. Цена варьируется от 321 до 410 рублей. Также есть фасовка по 15 и 20 яиц. За нее придется отдать 263 и 284 рубля соответственно.
«Самокат».
С доставкой на дом можно заказать десяток яиц из дружественной Белоруссии за 129 рублей. Это яйца категории «С1», как пишет производитель, "с повышенным содержанием омега-3. Для этого птицам дают сухое льняное масло, рыбий жир и семена льна.
Дешевле обойдутся яйца российской птицефабрики тоже категории «С1» — за них придется отдать 139 рублей. За 175 рублей можно купить десяток фермерских яиц, снесенных курами, которые находятся «на свободном выгуле и едят натуральные корма», как пишет производитель.
Посетив несколько магазинов и гипермаркетов, можно сделать вывод, что цены на данную продукцию не сильно отличаются. Самые дешевые яйца можно купить в супермаркетах у дома. Зато в гипермаркетах и интернет-доставках выбор больше, как и цена.
Будут ли цены расти к Пасхе, сотрудники магазинов не знают. Хотя не исключают, что это произойдет в связи с увеличением спроса.