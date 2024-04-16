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Мэр Омска Шелест назвал дороги для комплексного ремонта в 2024 году

В Омске в 2024 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» комплексно отремонтируют 9 объектов: улицы Омская, Волочаевская, Заозерная, 60 лет Победы, 6-я Шинная, Маяковского, Коммунальная, Гусарова и Театральную площадь.

Как рассказал во вторник, 16 апреля 2024 года, в своем телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест, подготовка к ремонту уже начата: на объектах устанавливают информационные щиты, временные знаки дорожного движения, организуют демонтаж старого полотна.

«Работы на 4-х объектах подрядчики начали досрочно — в 2023 году. На сегодняшний день их готовность составляет: Волочаевская — 68%, Заозерная — 60%, Омская — 34%; Театральная площадь — 98%. Улица Гусарова будет отремонтирована за счет средств, сэкономленных в процессе торгов».

добавил Сергей Шелест

По условиям контрактов, завершить комплексный ремонт дорог подрядчики должны до 1 августа 2024 года.

строительство