Мэр Омска Шелест назвал дороги для комплексного ремонта в 2024 году

Как рассказал во вторник, 16 апреля 2024 года, в своем телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест, подготовка к ремонту уже начата: на объектах устанавливают информационные щиты, временные знаки дорожного движения, организуют демонтаж старого полотна.
«Работы на 4-х объектах подрядчики начали досрочно — в 2023 году. На сегодняшний день их готовность составляет: Волочаевская — 68%, Заозерная — 60%, Омская — 34%; Театральная площадь — 98%. Улица Гусарова будет отремонтирована за счет средств, сэкономленных в процессе торгов».
По условиям контрактов, завершить комплексный ремонт дорог подрядчики должны до 1 августа 2024 года.