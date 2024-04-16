Мэр Омска Шелест назвал дороги для комплексного ремонта в 2024 году

«Работы на 4-х объектах подрядчики начали досрочно — в 2023 году. На сегодняшний день их готовность составляет: Волочаевская — 68%, Заозерная — 60%, Омская — 34%; Театральная площадь — 98%. Улица Гусарова будет отремонтирована за счет средств, сэкономленных в процессе торгов».