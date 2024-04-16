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В красноярском Солнечном снова решили уплотнить застройку пятого микрорайона

В Красноярске назначили публичные слушания по поводу возможного уплотнения застройки в пятом микрорайоне Солнечного.

Источник: Reuters

Депутат Горсовета Семен Сендерский напомнил, что недавно на сессии было принято решение о том, чтобы снизить коэффициент застройки с 1,7 до 1,3. Таким образом депутаты решили сдерживать точечную застройку, чтобы не усугублять ситуацию с нехваткой социальных объектов.

«Не прошло и месяца, как один из застройщиков захотел “уплотнить строительство” и снова повысить коэффициент в мкр Солнечный до 2,1. Только в Солнечном уже и без того крайне плотная застройка», — пояснил Семен Сендерский.

Из-за уплотнения застройки может пострадать также дорожная инфраструктура района, которая и так не справляется с потоком машин.

Он сообщил, что публичные слушания начнутся в 17:10 17 апреля по адресу ул. Карла Маркса, 95 (каб. № 303 (зал заседаний)). На них жители района смогут проголосовать против проекта уплотнения застройки. Для регистрации участников лучше прибыть за полчаса до начала мероприятия.

«Всех, кто не сможет побывать на слушаниях, можно отправить письменные возражения на электронную почту: archi@admkrsk.ru. Бланк предложений можно скачать на сайте мэрии», — пояснил Семен Сендерский.

строительство