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Отопление отключат в Самаре 22 апреля 2024

Подписано постановление о завершении отопительного сезона в Самаре.

Источник: Комсомольская правда

Стала известна дата завершения отопительного сезона в Самаре. Горожанам придется потерпеть еще как минимум неделю.

— В понедельник, 22 апреля, официально завершаем отопительный сезон 2023−2024. Впереди подготовка теплосетей к зиме. В этом году планируется модернизировать 24 объекта, — сообщила в своем телеграм-канале глава Самары Елена Лапушкина.

Постановление о завершении отопительного сезона в областной столице уже подписано.

Напомним, в Тольятти отопительный сезон решили завершить немного раньше, чем в Самаре. Батареи в домах жителей Автограда начнут остывать в среду, 17 апреля.

ЖКХ