Отопление отключат в Самаре 22 апреля 2024

Стала известна дата завершения отопительного сезона в Самаре. Горожанам придется потерпеть еще как минимум неделю.
— В понедельник, 22 апреля, официально завершаем отопительный сезон 2023−2024. Впереди подготовка теплосетей к зиме. В этом году планируется модернизировать 24 объекта, — сообщила в своем телеграм-канале глава Самары Елена Лапушкина.
Постановление о завершении отопительного сезона в областной столице уже подписано.
Напомним, в Тольятти отопительный сезон решили завершить немного раньше, чем в Самаре. Батареи в домах жителей Автограда начнут остывать в среду, 17 апреля.