Московская канатная дорога будет работать на час меньше

Уточняется, что по понедельникам часы работы канатной дороги — с 16:00 до 22:00, со вторника по четверг — с 12:00 до 22:00, по пятницам — с 12:00 до 23:00. Суббота, выходные и праздничные дни — с 11:00 до 23:00, и воскресенье — с 11:00 до 22:00.