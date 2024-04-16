Московская канатная дорога будет работать на час меньше

«С 19 апреля московская канатная дорога открывается после технического обслуживания с изменениями в режиме работы. В среднем время работы воздушной трассы сократилось на 1 час», — говорится в сообщении.
Уточняется, что по понедельникам часы работы канатной дороги — с 16:00 до 22:00, со вторника по четверг — с 12:00 до 22:00, по пятницам — с 12:00 до 23:00. Суббота, выходные и праздничные дни — с 11:00 до 23:00, и воскресенье — с 11:00 до 22:00.
Как уточнили ТАСС в пресс-службе спорткомплекса, до техобслуживания канатная дорога открывалась на час раньше.
Ранее сообщалось, что Московскую канатную дорогу в Лужниках закроют на техническое обслуживание с 8 по 18 апреля. Временное закрытие необходимо для проведения планового полугодового технического осмотра.