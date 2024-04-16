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Московская канатная дорога будет работать на час меньше

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Время работы московской канатной дороги, которая откроется после техобслуживания с 19 апреля, в среднем сократится на час. Об этом сообщила пресс-служба спорткомплекса «Воробьевы горы».

Источник: РИА "Новости"

«С 19 апреля московская канатная дорога открывается после технического обслуживания с изменениями в режиме работы. В среднем время работы воздушной трассы сократилось на 1 час», — говорится в сообщении.

Уточняется, что по понедельникам часы работы канатной дороги — с 16:00 до 22:00, со вторника по четверг — с 12:00 до 22:00, по пятницам — с 12:00 до 23:00. Суббота, выходные и праздничные дни — с 11:00 до 23:00, и воскресенье — с 11:00 до 22:00.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе спорткомплекса, до техобслуживания канатная дорога открывалась на час раньше.

Ранее сообщалось, что Московскую канатную дорогу в Лужниках закроют на техническое обслуживание с 8 по 18 апреля. Временное закрытие необходимо для проведения планового полугодового технического осмотра.

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