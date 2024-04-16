VK выпустит колонку «VK Капсула Про»: что о ней известно

VK планирует выпустить самую прокачанную смарт-колонку семейства «VK Капсула». Спикер получит название «VK Капсула Про» и будет стоит от 15 до 20 тыс. рублей, передают «Ведомости».
Главная особенность грядущей «VK Капсулы Про» — встроенные датчики умного дома. Ожидается, что колонку оснастят датчиками температуры, влажности, освещенности и модулем «присутствия», который будет реагировать на появление человека в комнате.
Ранее пользователям приходилось отдельно покупать наборы смарт-датчиков и хабов, чтобы умная техника реагировала на внешние факторы, например, наступление ночи или резкое похолодание в помещении.
С «VK Капсулой Про» посторонние гаджеты не понадобятся. Колонка сама поймет, когда светло/темно, сухо/влажно или жарко/холодно. Пользователю будет достаточно настроить автоматизации. Например, если в комнате сухо и темно, умный увлажнитель и светильник включатся.
Сейчас в ассортименте есть среднебюджетная «VK Капсула», миниатюрная «Капсула Мини» и яркая «VK Капсула Нео». Про-модель займет верхнюю позицию в иерархии умных колонок от VK. Предположительные сроки презентации — июнь 2024 года.
Никита Лактюшин