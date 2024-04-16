VK выпустит колонку «VK Капсула Про»: что о ней известно

С «VK Капсулой Про» посторонние гаджеты не понадобятся. Колонка сама поймет, когда светло/темно, сухо/влажно или жарко/холодно. Пользователю будет достаточно настроить автоматизации. Например, если в комнате сухо и темно, умный увлажнитель и светильник включатся.