Авиакомпании получат субсидии из бюджета Петербурга

Комитет по транспорту Петербурга в рамках государственной финансовой поддержки организаций воздушного транспорта объявил конкурсный отбор среди авиаперевозчиков на предоставление в 2024 году из городского бюджета субсидий для поддержки и развития региональных воздушных перевозок.