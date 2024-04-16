Минниханов предложил увеличить предельный лимит семейной ипотеки

Он подчеркнул, что ипотека должна быть доступной для каждой семьи, и в качестве примера привел Казань: в Казани двухкомнатные квартиры — самый востребованный вариант для семей с детьми — стоят около 11 млн рублей, при этом предельный размер семейной ипотеки всего 6 млн рублей, из-за чего получается, что первоначальный взнос превышает 40%, или 5 млн рулей. Некоторые семьи вынуждены брать потребительские кредиты, продолжил Минниханов и предложил увеличить предельный лимит семейной ипотеки исходя из стоимости жилья в регионе и первоначальном взносе не более 20%.