Ветеранам боевых действий начнут выдавать электронные удостоверения-карты «СВОи»

Минобороны РФ запускает масштабный проект по выдаче ветеранам боевых действий удостоверений нового образца. Одним из первых к нему подключается ВТБ. Банк начнет выдавать электронное удостоверение-карту «СВОи» уже этим летом.
— С июня мы начнем выдавать электронные удостоверения ветеранам боевых действий, которые также станут единым средством для управления финансами, доступа к цифровым сервисам и объединят все меры соцподдержки. По нашей оценке, их смогут получить более 1 млн человек, — отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
Электронное удостоверение будет выглядеть как обычная банковская карта и действовать наравне с бумажным вариантом. Однако у него будет больше возможностей: использование для получения федеральных и региональных соцвыплат, денежного довольствия, платежей и переводов, а также для получения льгот и скидок. Кроме того, карту можно будет использовать для оплаты проезда в общественном транспорте.
Новое удостоверение будет бессрочным. Его действие будет распространяться по всей России. Также оно будет доступно ветеранам боевых действий всех вооруженных конфликтов и операций.