Ветеранам боевых действий начнут выдавать электронные удостоверения-карты «СВОи»

Электронное удостоверение будет выглядеть как обычная банковская карта и действовать наравне с бумажным вариантом. Однако у него будет больше возможностей: использование для получения федеральных и региональных соцвыплат, денежного довольствия, платежей и переводов, а также для получения льгот и скидок. Кроме того, карту можно будет использовать для оплаты проезда в общественном транспорте.