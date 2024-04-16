Новое жилье появится в разных районах Минска

— То, что касается микрорайона Степянка, то в 2023 году мы ввели в эксплуатацию два жилых дома 19-этажных. В текущем году стоит задача в микрорайоне Степянка ввести в эксплуатацию три жилых дома для нуждающихся в улучшении жилищных условий.