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Новое жилье появится в разных районах Минска

Названы места, где будет возведено новое жилье в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Роман Мельник, глава администрации Ленинского района Минска, сообщил ctv.by, что в 2024 году будет сдано семь жилых домов многоэтажной застройки, более 46 тысяч кв.м.

Строительство будет продолжено и на других площадках.

— Это 5-я Лошица. Это перспективная территория для застройки, там определено шесть очередей строительства, — сказал Мельник.

Валерий Вороницкий, глава администрации Партизанского района Минска, рассказал о перспективах Степянки:

— То, что касается микрорайона Степянка, то в 2023 году мы ввели в эксплуатацию два жилых дома 19-этажных. В текущем году стоит задача в микрорайоне Степянка ввести в эксплуатацию три жилых дома для нуждающихся в улучшении жилищных условий.

А в перспективе в Степянке «порядка 350 тысяч будет построено в ближайшие 5−10 лет».

В Партизанском районе в ближайшие 10−20 лет планируется строительство около 4 млн кв.м. жилья.

Кроме Степянки строительство будет вестись в районе улиц Филимонова-Столетова.

— Вошли в стадию проектных работ по строительству и проектированию улично-дорожной сети в новый микрорайон, который будет располагаться на внешнем кольце МКАД-Зеленый бор, — сказал Вороницкий.

Там предусмотрено строительство около 3 млн кв.м.