Минская налоговая предупредила стоматологов-частников о проверках

В Минске стоматологов-частников проверят сотрудники налоговой инспекции. Об этом сообщил телеграм-канал Управления оперативных мероприятий инспекции Министерства по налогам и сборам Беларуси по городу Минску.
В налоговой Минска 16 апреля сообщили о том, что первый оперативный отдел приступил к предварительному анализу негосударственного сектора стоматологии. Сообщается, что в фокусе внимания — 387 лицензиатов.
Сообщается, что минские стоматологии ждет предварительный анализ, который позволит сформировать «красную лигу» субъектов, в деятельности которых установят негативные отклонения. А затем уже «красную лигу» подвергнут углубленному анализу, после чего последуют оперативные мероприятия.