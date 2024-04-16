Минская налоговая предупредила стоматологов-частников о проверках

Сообщается, что минские стоматологии ждет предварительный анализ, который позволит сформировать «красную лигу» субъектов, в деятельности которых установят негативные отклонения. А затем уже «красную лигу» подвергнут углубленному анализу, после чего последуют оперативные мероприятия.