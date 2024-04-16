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Минская налоговая предупредила стоматологов-частников о проверках

Стоматологии в Минске ждут проверки налоговой.

Источник: Комсомольская правда

В Минске стоматологов-частников проверят сотрудники налоговой инспекции. Об этом сообщил телеграм-канал Управления оперативных мероприятий инспекции Министерства по налогам и сборам Беларуси по городу Минску.

В налоговой Минска 16 апреля сообщили о том, что первый оперативный отдел приступил к предварительному анализу негосударственного сектора стоматологии. Сообщается, что в фокусе внимания — 387 лицензиатов.

Сообщается, что минские стоматологии ждет предварительный анализ, который позволит сформировать «красную лигу» субъектов, в деятельности которых установят негативные отклонения. А затем уже «красную лигу» подвергнут углубленному анализу, после чего последуют оперативные мероприятия.