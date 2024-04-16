Омским застройщикам выдвинули новые условия

Предполагается два варианта такого участия. В частности, предлагается установить формат безвозмездного финансирования подобных мероприятий из собственных средств застройщика. При этом размер «вклада» в строительство школ и детских садов, в случае одобрения депутатским корпусом, будет рассчитываться по специальной формуле. По ориентировочным расчетам специалистов, речь пойдет об 11 117 рубля за квадратный метр жилья, которое планирует возвести предприниматель.
В качестве альтернативы предпринимателю предлагается самостоятельно выстроить объект социального назначения в соответствии с потребностями территории, где запланировано строительство жилья. Примечательно, что коммерсанту не позволят ограничиться только «коробкой» — в решении Омского горсовета заблаговременно прописывается полноценное оснащение объекта соответствующим оборудованием и «содержимым», позволяющим запустить в нем образовательный и (или) воспитательный процесс. Передача готового и оснащенного по действующим нормативам сооружения в муниципальную собственность также прописана в числе обязательных условий. Наряду с этим, устанавливаются как временные, так и финансовые ресурсы на подготовку проекта, в случае необходимости — на проведение кадастровых работ и документацию по планировке территории.
Стоит отметить, что инициатором заключения соглашения, в случае одобрения процедуры, назначают именно застройщика. Ему надлежит заявить о наличии такого намерения, вне зависимости от выбранного варианта, в архитектурно-градостроительный совет Омской области, где рассмотрят подготовленные им документы.
Стоит отметить, что речь идет исключительно о коммерческой застройке. Таким образом, требования не распространяются на муниципальное строительство, работы в рамках комплексного развития территорий и строителей индивидуального жилья.