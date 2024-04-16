Омским застройщикам выдвинули новые условия

В качестве альтернативы предпринимателю предлагается самостоятельно выстроить объект социального назначения в соответствии с потребностями территории, где запланировано строительство жилья. Примечательно, что коммерсанту не позволят ограничиться только «коробкой» — в решении Омского горсовета заблаговременно прописывается полноценное оснащение объекта соответствующим оборудованием и «содержимым», позволяющим запустить в нем образовательный и (или) воспитательный процесс. Передача готового и оснащенного по действующим нормативам сооружения в муниципальную собственность также прописана в числе обязательных условий. Наряду с этим, устанавливаются как временные, так и финансовые ресурсы на подготовку проекта, в случае необходимости — на проведение кадастровых работ и документацию по планировке территории.