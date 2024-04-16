Суд отказал в удовлетворении иска «Майкаинзолото»

Неудовлетворительная организация производства работ истцом, выразившаяся в ненадлежащем осуществлении производственного контроля за безопасным ведением горных работ со стороны ответственных лиц АО «Майкаинзолото»; Ненадлежащий контроль за процессом обрушения из выработок при отработке блоков в нарушение Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы; У истца отсутствовали (не разрабатывались) проекты на отработку выемочных единиц (блок) при отработке рудного тела.