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Авиакомпания Air Astana откладывает рейсы из-за потопа в аэропорту Дубая

Предпринимаются все возможные меры для трансфера пассажиров в гостиницу.

АЛМАТЫ, 16 апр — Sputnik. Из-за подтопления аэродрома в городе Дубай, вызванного ливневым дождем, рейсы авиакомпании Air Astana KC206 Дубай-Астана и KC898 Дубай-Алматы от 16 апреля переносятся на 17 апреля.

Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

В сообщении говорится, что предпринимаются все возможные меры для трансфера пассажиров в гостиницу и предоставления питания.

16 апреля на Дубай обрушились сильные ливни. Из-за осадков движение по некоторым улицам эмирата оказалось невозможным. Улицы затоплены и власти просят госслужащих работать из дома. Школы перешли на онлайн-обучение.