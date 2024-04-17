Молодые специалисты в Беларуси в 2024: как получить льготы и налоговый вычет, как стать в очередь на жилье и заселиться в арендное жилье, выплаты до 12 тысяч рублей и кредиты

Весна — традиционное время распределения выпускников вузов, колледжей, лицеев. Причем первое место работы в Беларуси гарантировано не только тем студентам, которые учились на бюджете, но и тем, кто сам или с помощью родителей оплачивал учебу самостоятельно.
В Беларуси два документа регламентируют на предстоящие пару лет рабочую жизнь молодых специалистов. Это Кодекс Республики Беларусь об образовании и Трудовой кодекс, пояснили в Минтруда и соцзащиты Беларуси. В этих документах все детали — распределение и перераспределение, гарантии и компенсации, нюансы по первому отпуску и переезду, денежная помощь.
У молодого специалиста не может быть испытательного срока и его нельзя уволить за «несоответствие занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации». Иначе говоря, если он или она чего-то не знают и не понимают, — учите.
Молодой специалист обязан отработать 1 год после получения профессионально-технического образования (по целевому направлению — 2 года) и 2 года после получения среднего специального или высшего образования (по целевому — 3 года среднее специальное и 5 лет высшее образовании), говорится на сайте Лельчицкого райисполкома.
В срок обязательной работы по распределению по желанию молодого специалиста засчитывается время службы в армии по призыву и по контракту, декретный отпуск, если эти периоды имели место после распределения на работу.
В 2024 году молодых специалистов ждут и новшества. Это продление льгот до пяти лет, налоговый вычет до 7 лет, льготы для платников, постановка на очередь на жилье, стоимость арендного жилья, выплаты до 12 тысяч рублей, льготный кредит до 6100 рублей.
Продление льгот до 5 лет для молодых специалистов
В марте 2024 года министр образования Беларуси Андрей Иванец заявил, что льготы молодым специалистам в Беларуси могут быть сохранены на срок до 5 лет (подробнее здесь).
«Если он два года отработал в какой-то организации и хочет продлить свой контракт еще на три года — до пяти лет, подчеркну — сам, добровольно, то мы предусматриваем сохранение тех льгот и надбавок, которые он имеет, как молодой специалист», — отметил Андрей Иванец.
Налоговый вычет для молодых специалистов в Беларуси
Налоговый вычет 620 рублей для молодых специалистов ввели в Беларуси с 1 января 2024.
Такой налоговый вычет положен молодым специалистам, рабочим и служащим, которые получили высшее, научно-ориентированное, среднее специальное или профессионально-техническое образование и были трудоустроены в соответствии со свидетельством о направлении на работу.
Вычет будет предоставляться в течение срока обязательной работы у нанимателя по распределению или же по перераспределению. Также речь идет про трудоустройство в счет брони, направлении или же перенаправлении на работу и срок продолжения трудовых отношений, но не более 7 лет с даты трудоустройства (здесь подробнее).
Распределение платников в Беларуси
Министр образования Андрей Иванец подчеркнул, что все требования, которые предъявлялись к предоставлению первого рабочего места, а также к статусу молодого специалиста, действовавшие в 2023 году, сохраняются и в 2024 году.
По словам министра, выпускники-платники имеют право на получение гарантированного первого места работы, а также статуса молодого специалиста и всех преференций и льгот, которые из этого статуса вытекают (здесь подробнее).
«Такие желающие должны обратиться в свой деканат, чтобы их включили в список претендующих на первое место работы», — подчеркнул Андрей Иванец.
Льготы при постановке на очередь на жилье для молодых специалистов
Молодым специалистам в Беларуси предусмотрены льготы при постановке в очередь на жилье.
По словам начальника отдела жилищной политики администрации Центрального района Минска Натальи Дмитриевой, молодым специалистам, тем кто учился за бюджетные средства и направлен после учебного заведения на работу, не надо ждать 10 лет, чтобы встать в очередь, а можно это сделать в ближайшие 2 года после окончания учебы. Но если речь идет о постановке на очередь в Минске, то нужна регистрация именно в столице (здесь подробнее).
Арендное жилье для молодого специалиста
Начальник отдела жилищной политики администрации Центрального района Минска Наталья Дмитриева подчеркнула, что арендное жилье молодому специалисту может быть предоставлено только на то время, пока он работает, а если захочет уволиться, то должен освободить арендную квартиру в течение недели.
Стоимость аренды государственной квартиры для молодого специалиста будет ниже, потому что для этой категории действует понижающий коэффициент. Так, например, аренда однокомнатной квартиры в Минске примерно 47 рублей, двухкомнатной — 59 рублей, трехкомнатной — 112 рублей. Плюс, конечно, квартплата. Причем в квартплате тоже заложен понижающий коэффициент из расчета 20 квадратных метров на одного человека. Исключение — однокомнатные квартиры, там понижающий коэффициент по оплате будет действовать на всю площадь жилого помещения (подробнее здесь).
Главный правовой инспектор труда Гомельского областного объединения профсоюзов Екатерина Филипцова пояснила, что если есть такая возможность, предприятие может предложить комнату в общежитии, а также поставить молодого специалиста в очередь на арендное жилье. Но для его получения придется заручиться ходатайством организации, куда выпускник распределился, а также получить справку о том, что у выпускника нет в Беларуси недвижимости, нужно будет указать данные о составе семьи и квартире, где зарегистрирован. Также нужна копия трудового договора и направление на работу, паспорт, диплом об образовании, заверенная копия трудовой книжки (подробнее здесь).
Выплаты для молодых специалистов в Беларуси
У молодых специалистов в Беларуси есть возможность получить дополнительные деньги к зарплате.
Молодым специалистам в течение месяца после официального трудоустройства положена денежная помощь. Она может равняться месячной стипендии, для рабочих — тарифной ставке оклада. А молодым педагогам выплачивается денежная помощь за 45 календарных дней.
Молодые специалисты, которые идут на работу в коммерческие фирмы, сельхозпредприятия, в бюджетные организации или едут трудиться в районы радиоактивного загрязнения будут иметь разные бонусы.
Итак, в коммерческих организациях — все отдано на откуп нанимателя. Он решает, как помочь молодому специалисту, в его руках устанавливать ему любые системы оплаты труда и давать премии.
В агропромышленном комплексе молодым специалистам после вузов и ссузов в течение двух лет со дня принятия на работу каждый месяц к зарплате доплачивается 0,46 базовой ставки оплаты труда работников бюджетных организаций (в 2024 году это 115 рублей). Если специалист остался на этом предприятии и после двух обязательных лет отработки, то в течение последующих трех лет ему каждый месяц будут доплачивать 0,69 базовой ставки (в 2024 году это 172,5 рубля).
Если молодой специалист направляется на работу в организацию бюджетной сферы, то выплаты будут зависеть от места его будущей работы. Так, например, стимулирующие выплаты для молодого учителя или библиотекаря — от 20 до 45% от оклада. Для молодого врача или медсестры — от 20 до 50% от оклада.
Еще большие выплаты ожидают выпускников вузов и ссузов, которые поедут работать в районы радиоактивного загрязнения. Им также предусмотрена единовременная выплата в 200 базовых величин (8000 рублей в 2024), если они заключили контракт на пять лет и будут работать в организациях, расположенных в зонах с правом на отселение и последующего отселения. Если после пяти лет заключают второй контракт и снова на пять лет — еще 300 базовых величин (12 000 рублей в 2024). Подробнее о выплатах — здесь.
Льготный кредит для молодых специалистов
Право на получение льготного кредита имеют выпускники сузов, вузов, приступивших к работе не по месту жительства родителей, говорится в информации, размещенной на сайте администрации Партизанского района Минска. Льготные кредиты предоставляются в частности Беларусбанком в размере до 15-кратного бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (в апреле 2024 это 6101,1 рубля), утвержденного на дату выдачи кредита, сроком на 5 лет, с уплатой за пользование кредитом 25% ставки рефинансирования Национального банка Беларуси.
Молодые специалисты могут получить льготный кредит в течение 2-х лет после окончания обучения. Кредиты предоставляются для приобретения товаров отечественного производства — домашнего имущества и товаров первой необходимости. Погашение задолженности по льготным кредитам и выплата процентов за пользование ими осуществляется по истечении 6 месяцев со дня выдачи равными долями в течение всего периода погашения.
Увольнение, перераспределение молодого специалиста
В Минтруда и соцзащиты отметили, что увольнение либо перевод молодого специалиста возможны в исключительных случаях. Увольнение до принятия решения учреждением образования о перераспределении молодого специалиста, молодого рабочего или служащего будет необоснованным. Письменного приглашения на работу другого нанимателя и желания молодого специалиста на увольнение будет недостаточно для увольнения его до окончания срока отработки, поскольку необходимо решение учреждения образования о его перераспределении.
Гарантии и компенсации при переезде молодого специалиста
Выпускникам, которым место работы предоставлено при распределении и переезжающим в другую местность, положены денежные возмещения расходов, отметили в Минтруда и соцзащиты.
Возместят стоимость проезда, выпускника и членов их семей на тех же условиях, что и при направлении работника в служебную командировку. Возместят расходы по провозу имущества, а также суточные, предоставят единовременное пособие.
Даже если выпускник учился в, например, в Минске, распределился в Минск, а сам из Могилева, то право на такие выплаты у него тоже имеется.
Отпуск перед работой для молодого специалиста
С молодым специалистом, как и с любым другим работником, заключают письменный трудовой договор. Это может быть не только обычный бессрочный договор, но и контракт. Вас могут принять и на декретное место. Но если декретница выйдет на работу, вас не уволят, — распределение надо отработать полностью.
После окончания вуза бывшему студенту положен 31 день отдыха, а выпускникам-педработникам — 45. Такой отпуск не оплачивается. В свидетельстве о направлении на работу срок прибытия молодого специалиста к нанимателю указывается уже с учетом отдыха. На место работы вы должны явиться не позже этой даты.
Отдых этот можно сократить или вообще не отдыхать. Но потом неиспользованные дни взять будет невозможно, и компенсацию за них не дадут. Если же вы выйдете на работу раньше, срок обязательной отработки начнется с даты выхода. Например, вы должны прибыть к месту работы 1 августа, как указано в направлении, а вышли раньше, 25 июля. Срок распределения будет отсчитываться с 25 июля (здесь подробнее).
Молодой специалист может трудиться на условии неполного рабочего времени — как неполный рабочий день, так и неполную рабочую неделю. Это никак не отразится на сроке отработки распределения. О неполной ставке можно договориться при приеме на работу или впоследствии. Но на это нужно согласие нанимателя.
В свободное время бывший студент может работать по совместительству или по договору подряда. Для работы по совместительству согласие нанимателя по основному месту не требуется, за некоторым исключением.