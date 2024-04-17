Молодые специалисты в Беларуси в 2024: как получить льготы и налоговый вычет, как стать в очередь на жилье и заселиться в арендное жилье, выплаты до 12 тысяч рублей и кредиты

Еще большие выплаты ожидают выпускников вузов и ссузов, которые поедут работать в районы радиоактивного загрязнения. Им также предусмотрена единовременная выплата в 200 базовых величин (8000 рублей в 2024), если они заключили контракт на пять лет и будут работать в организациях, расположенных в зонах с правом на отселение и последующего отселения. Если после пяти лет заключают второй контракт и снова на пять лет — еще 300 базовых величин (12 000 рублей в 2024). Подробнее о выплатах — здесь.