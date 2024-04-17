В Приморье ждут претендентов на заселение в новые квартиры

Во Владивостоке продолжается выдача нового жилья молодым специалистами со всей России по конкурсной программе проекта «Столица молодых». На данный момент доступно более 1,2 тысячи предложений для трудоустройства, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства Приморского края.
Так, арендное жилье с возможностью выкупа его в дальнейшем на льготных условиях предоставят уже работающим или готовым трудоустроиться до 1 июля в организации и предприятия социальной сферы, экономики, молодежной политики либо на госслужбу в регионе.
По данным краевого министерства профобразования и занятости населения, для комфортного участия кандидатам был составлен список из более чем 1200 вакансий, на которые могут претендовать соискатели. Сам отбор кандидатов стартовал 10 апреля и продлится до конца месяца.
«В списке указаны рабочие места в различных организациях Владивостока — от поликлиник до регионального Управления МВД. Каждый молодой специалист сможет подобрать себе вакансию по душе», — отметил глава ведомства Сергей Дубовицкий.
Стоит напомнить, что в течение всего года Владивосток наряду с Москвой носит почетный титул «Молодежная столица России». План мероприятий Молодежной столицы во Владивостоке уже насчитывает более 100 событий. Основная программа состоит из концертов, форумов, фестивалей и спортивных соревнований. О старте проекта «Столица молодых», задачей которого является привлечение к городу больше востребованных молодых специалистов по всей стране, объявил лично губернатор Приморского края Олег Кожемяко.