В Приморье ждут претендентов на заселение в новые квартиры

Стоит напомнить, что в течение всего года Владивосток наряду с Москвой носит почетный титул «Молодежная столица России». План мероприятий Молодежной столицы во Владивостоке уже насчитывает более 100 событий. Основная программа состоит из концертов, форумов, фестивалей и спортивных соревнований. О старте проекта «Столица молодых», задачей которого является привлечение к городу больше востребованных молодых специалистов по всей стране, объявил лично губернатор Приморского края Олег Кожемяко.