Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье ждут претендентов на заселение в новые квартиры

Доступно более 1,2 тысячи вакансий, к которым прилагается и жилье.

Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке продолжается выдача нового жилья молодым специалистами со всей России по конкурсной программе проекта «Столица молодых». На данный момент доступно более 1,2 тысячи предложений для трудоустройства, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства Приморского края.

Так, арендное жилье с возможностью выкупа его в дальнейшем на льготных условиях предоставят уже работающим или готовым трудоустроиться до 1 июля в организации и предприятия социальной сферы, экономики, молодежной политики либо на госслужбу в регионе.

По данным краевого министерства профобразования и занятости населения, для комфортного участия кандидатам был составлен список из более чем 1200 вакансий, на которые могут претендовать соискатели. Сам отбор кандидатов стартовал 10 апреля и продлится до конца месяца.

«В списке указаны рабочие места в различных организациях Владивостока — от поликлиник до регионального Управления МВД. Каждый молодой специалист сможет подобрать себе вакансию по душе», — отметил глава ведомства Сергей Дубовицкий.

Также по истечению года проживания в новой квартире арендатор будет иметь возможность выкупить квартиру по сниженной цене с возможностью использования льготного ипотечного кредита, который действует в Приморье по федеральным и региональным программам.

Стоит напомнить, что в течение всего года Владивосток наряду с Москвой носит почетный титул «Молодежная столица России». План мероприятий Молодежной столицы во Владивостоке уже насчитывает более 100 событий. Основная программа состоит из концертов, форумов, фестивалей и спортивных соревнований. О старте проекта «Столица молодых», задачей которого является привлечение к городу больше востребованных молодых специалистов по всей стране, объявил лично губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

недвижимость
занятость