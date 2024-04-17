Новые цены за регистрацию прав на недвижимость установили в Казахстане

При покупке недвижимости стоит помнить о том, что среди расходов также будут затраты на юридическое оформление сделки и документов. Например, это касается регистрации прав на недвижимость.
Их стоимость теперь закреплена приказом Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.
Данный документ утверждает цены на товары (работы, услуги), производимые и (или) реализуемые АО «Государственная корпорация “Правительство для граждан”, отнесенные к государственной монополии в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество.
Если купил квартиру или дом
Согласно принятому приказу, при регистрации права собственности на квартиру или индивидуальный жилой дом будут установлены следующие цены: для физических лиц:
- услуга в ЦОНах обойдется в 1 292,64 тенге, а при оформлении через сайт egov.kz стоимость составит 1 304,01 тенге;
- для юридических лиц: регистрация права владения стоит 1 558,03 тенге — очно и 1 594,05 тенге — при онлайн-услуге.
Когда купил гараж
Гараж также относится к недвижимости, поэтому его покупка должна производиться с оформлением соответствующих документов. В противном случае сложно будет доказать право владения и законности постройки.
Теперь при регистрации прав на гараж нужно заплатить:
- физлицам: 1 281,27 тенге — при посещении ЦОНа и 1 290,75 тенге — за онлайн-услугу;
- юрлицам: 1 533,39 тенге или 1 567,51 тенге соответственно.
Стоимость оформления земельного участка
Обычно казахстанцы покупают земельные участки, чтобы построить дом. А в некоторых случаях можно бесплатно получить землю от государства. При этом такой объект также требует законной регистрации.
А чтобы официально оформить участок, казахстанцам нужно будет заплатить 1 127,72 тенге за услугу в ЦОНе. Через портал «Электронного правительства» стоимость составит 1 123,93 тенге. Компании и иные юридические лица заплатят 1 347,61 тенге или 1 364,68 тенге соответственно.