Около 700 тыс. россиян посетили Таиланд с начала 2024 года

В 2023 году Таиланд принял 1,48 млн россиян, которые по итогам года заняли пятое место среди всех национальных групп туристов, посетивших королевство. При этом турпоток из России в Таиланд вышел на допандемийный уровень. Ранее корреспонденту ТАСС заявили в управлении страны по туризму, что в этом году Таиланд рассчитывает принять 1,6 млн российских граждан.