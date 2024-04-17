Врачи и инженеры Владивостока могут получить новое жилье

Во Владивостоке продолжается конкурс «Столица молодых», победители которого смогут сначала арендовать, а затем выкупить новое жилье на льготных условиях. Принять участие в конкурсе могут участвовать граждане РФ в возрасте от 18 до 35 лет, сообщила ИА PrimaMedia председатель правительства Приморского края Вера Щербина.
Председатель напомнила, что в нынешнем году Владивосток наряду с Москвой стали Молодежной столицей России. А также в целях привлечения талантливых специалистов по всей стране в регионе была разработана программа мероприятий образовательного, просветительского и развлекательного характера.
Конкурс проводится в рамках мероприятий Молодежной столицы России с символичным названием — «Столица молодых». Победители конкурса получат возможность заселиться в одну из 25 квартир, расположенных в новом доме во Владивостоке. Дом уже готов к эксплуатации, а заселение новых жильцов начнется после подведения итогов конкурса.
Также Вера Щербина рассказала о том, кто может принять участие в конкурсе. Речь идет о специалистах в социальной сфере, экономике, молодежной политике или государственных услугах и органах местного самоуправления. Участниками конкурса могут быть молодые специалисты по всей стране с высшим или средним профессиональным образованием в возрасте от 18 до 35 лет, которые не имеют собственного жилья. В конкурсе может принять участие каждый, кто соответствует всем вышеперечисленным условиям.
«Наша главная цель — сократить отток населения из Приморского края и в целом с Дальнего Востока. Поэтому ставка делается, в первую очередь, на молодежь, проживающую непосредственно в нашем регионе. Кроме того, нам бы хотелось вернуть тех ребят, которые уехали учиться в западные регионы России», — поведала Вера Щербина.
По словам председателя, Приморский край также нуждается в квалифицированных врачах, учителях, инженерах и специалистах IT-сферы.
«У нас есть довольно широкий спектр профессий, на которые открыты вакансии. Думаю, каждый может познакомиться и попробовать подобрать что-то для себя», — отметила председатель.
Чтобы принять участие в конкурсе кандидату нужно отправить заявку, которая состоит из анкеты, портфолио и видеовизитки, где кандидат рассказывает о своих хобби и почему он хочет жить и работать именно в Приморье, а также какой у него план по развитию своего профессионального навыка на ближайшие пять лет. Все сопутствующие документы и файлы необходимо отправить до 30 апреля на почту краевого департамента по делам молодежи. Сам список победителей будет опубликован 13 мая, по итогам которого будет определено количество победителей и заключен договор коммерческого найма. Если победитель не работает по установленным направлениям, он должен быть трудоустроен до 1 июля 2024 года.
«Мы хотели бы привлечь как можно больше молодых специалистов именно в этот город — в Молодежную столицу России — 2024, предоставив им здесь комфортные условия для реализации, развития карьеры и жизни в Приморье в целом», — поведала председатель.
Стоит напомнить, что по истечению года проживания в арендованном жилье, у арендаторов будет возможность выкупить квартиру по сниженной цене с возможностью использования льготного ипотечного кредита с помощью АО «Корпорация развития жилищного строительства».