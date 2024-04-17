Врачи и инженеры Владивостока могут получить новое жилье

Чтобы принять участие в конкурсе кандидату нужно отправить заявку, которая состоит из анкеты, портфолио и видеовизитки, где кандидат рассказывает о своих хобби и почему он хочет жить и работать именно в Приморье, а также какой у него план по развитию своего профессионального навыка на ближайшие пять лет. Все сопутствующие документы и файлы необходимо отправить до 30 апреля на почту краевого департамента по делам молодежи. Сам список победителей будет опубликован 13 мая, по итогам которого будет определено количество победителей и заключен договор коммерческого найма. Если победитель не работает по установленным направлениям, он должен быть трудоустроен до 1 июля 2024 года.