Мэр Владивостока и замглавы РЖД осмотрели железные дороги для планирования «Легкого метро»

В 2023 году проект «Легкого метро» вошел в мастер-план Владивостокской агломерации, который был презентован президенту России Владимиру Путину и получил его поддержку. В целом концепция развития столицы Дальнего Востока призвана раскрыть ее колоссальные преимущества в части промышленности, туризма, логистики, портовой инфраструктуры и других отраслей. В рамках проекта «Легкое метро» мастер-план предусматривает строительство 11 новых станций. Предполагаемый пассажиропоток составит 95 тысяч человек в стуки.