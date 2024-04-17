Мэр Владивостока и замглавы РЖД осмотрели железные дороги для планирования «Легкого метро»

Для наглядной оценки перспектив системы «Легкого метро» во Владивостоке зампред правительства Приморья Ленар Нуриев, мэр Константин Шестаков и замглавы ОАО «РЖД» Иван Колесников совместно осмотрели существующую сеть железных дорог в приморской столице, прокатившись по ним на тепловозе. Объездом охватили Эгершельд, Нейбута, Улисс и Чуркин. По словам главы города, «Легкое метро» должно разгрузить внутригородские пассажирские перевозки, сообщает ИА PrimaMedia.
Как уточнили в городской администрации, уже в этом году может быть подготовлено технико-экономическое обоснование проекта системы внутригородского железнодорожного сообщения «Легкое метро». Его разработкой занимаются правительство Приморья, администрация Владивостока и ОАО «РЖД».
Проект предполагает не только реконструкцию существующих железнодорожных путей, создание новых остановочных платформ и закупку подвижного состава, но и масштабное развитие железнодорожной инфраструктуры с созданием новых веток.
"Основная задача — привести ветки в те районы, которые пользуются у горожан большой популярностью или активно застраиваются, — отметил в ходе объезда Константин Шестаков.
По оценке главы города, эта задача выполнима. Ее успешной реализации способствует и уже существующая разветвленная сеть путей РЖД в городе.
«Сейчас необходимо подготовить проект, где учитывались бы все финансовые и инвестиционные моменты для дальнейшей реализации», — сказал мэр.
В пресс-службе мэрии добавили, что сроки реализации проекта по первичным подсчетам ориентированы до 2030 года.
К слову, уже сейчас прорабатывается вопрос об организации работы 13-ти магистральных автобусных маршрутов. Они не будут дублировать маршруты «электричек», однако свяжут крупные существующие и новые жилые районы: центр, Первую Речку, Вторую Речку, Снеговую Падь, Зеленый Угол, Патрокл, бухту Тихую, Змеинку и Чуркин.
В 2023 году проект «Легкого метро» вошел в мастер-план Владивостокской агломерации, который был презентован президенту России Владимиру Путину и получил его поддержку. В целом концепция развития столицы Дальнего Востока призвана раскрыть ее колоссальные преимущества в части промышленности, туризма, логистики, портовой инфраструктуры и других отраслей. В рамках проекта «Легкое метро» мастер-план предусматривает строительство 11 новых станций. Предполагаемый пассажиропоток составит 95 тысяч человек в стуки.