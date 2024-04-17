Что делать, если продавец не освобождает купленную квартиру в Казахстане

Впрочем, такое поведение невыгодно самому продавцу, потому что в конечном итоге ему все равно придется покинуть квартиру, но при этом еще оплачивать расходы, которые понес покупатель, пока пытался его выселить: траты на дорогу, оплата услуг адвоката и даже плата за аренду жилья. Главное — сохранить все доказательства в виде платежей, чеков и квитанций.