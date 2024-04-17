Что делать, если продавец не освобождает купленную квартиру в Казахстане

Даже если договор купли-продажи жилья был составлен максимально грамотно, иногда все может пойти не по плану. Например, продавец внезапно отказывается выезжать из квартиры, допускает просрочки и вообще нарушает все договоренности.
Как передает портал «Крыша», в этом случае очень важно действовать в законном порядке. Поэтому никакого взлома замков — несмотря на то, что квартира по документам уже принадлежит новому хозяину, это все равно будет считаться нарушением закона. Бывший собственник может запросто обвинить в порче или в хищении чужого имущества.
Как выселить нарушителя
Первым делом, как объясняют эксперты, нужно отправить продавцу досудебную претензию. Она обязательна перед обращением в суд.
Такая претензия пишется в свободной форме и не требует нотариального заверения. Можно написать примерно так:
«С вами заключен договор, в котором оговорен срок для выезда, однако вы его нарушили. Предлагаем в течение одного дня покинуть помещение. В противном случае обратимся в суд и взыщем все возникшие расходы (аренда жилья, комуслуги и так далее)».
В претензии также нужно указать дату составления договора купли-продажи, адрес жилья, а также фамилию, имя и отчество обеих сторон сделки. Отправить ее можно через почту или лично, но обязательно с видеофиксацией — если продавец откажется принимать документ, в суде будет доказательство, что претензия не была вручена по вине второй стороны.
Впрочем, как отмечают эксперты, даже если действовать по закону, нет гарантии, что дело быстро завершится и квартиру освободят.
Даже в случае положительного решения суда о принудительном выселении могут быть трудности. Дело в том, что продавец может попытаться обжаловать решение суда и тогда проблема затянется на несколько месяцев.
Впрочем, такое поведение невыгодно самому продавцу, потому что в конечном итоге ему все равно придется покинуть квартиру, но при этом еще оплачивать расходы, которые понес покупатель, пока пытался его выселить: траты на дорогу, оплата услуг адвоката и даже плата за аренду жилья. Главное — сохранить все доказательства в виде платежей, чеков и квитанций.