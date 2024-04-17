Курс тенге на 17 апреля, цены на нефть и металлы

Металлы: котировки фьючерсов на золото во время европейской сессии снизились, сообщает Investing.com. На COMEX фьючерсы на золото с поставкой в июне торговались по цене 2,00 доллара за тройскую унцию, опустившись на 0,22% на 17:30 аст. Минимумом сессии выступила отметка доллар за тройскую унцию. Золото нашло поддержку на уровне 2,337,10 доллара и сопротивление — на 2,448,80 доллара. Фьючерс на серебро с поставкой в мае снизился на 1,34%, достигнув отметки 28,33 доллара за тройскую унцию.