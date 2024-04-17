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Курс тенге на 17 апреля, цены на нефть и металлы

Официальный курс — 448,81 тенге за доллар США.

Источник: Reuters

Нефть: цены на нефть вернулись к росту вечером во вторник, пишет Интерфакс-Казахстан. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:03 аст повысились на 0,09%, до 90,18 доллара за баррель. Фьючерсы на WTI на май на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,22%, до 85,6 доллара за баррель.

Металлы: котировки фьючерсов на золото во время европейской сессии снизились, сообщает Investing.com. На COMEX фьючерсы на золото с поставкой в июне торговались по цене 2,00 доллара за тройскую унцию, опустившись на 0,22% на 17:30 аст. Минимумом сессии выступила отметка доллар за тройскую унцию. Золото нашло поддержку на уровне 2,337,10 доллара и сопротивление — на 2,448,80 доллара. Фьючерс на серебро с поставкой в мае снизился на 1,34%, достигнув отметки 28,33 доллара за тройскую унцию.

Криптовалюта: по данным портала Investing.com, на 20:17 аст bitcoin торговался по 62 216,1 доллара. За последние 24 часа первая криптовалюта подешевела на 3,23%, а ее капитализация составила 1,22 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 3 039,78 долларов, понизившись в цене на 2,94%. Капитализация этой криптовалюты составила 366,39 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 2,26 трлн долларов.

Курс тенге: Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 17 апреля. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 16 апреля, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 16 апреля.

1 австралийский доллар 287,82 тенге.

1 азербайджанский манат 264,78 тенге.

10 армянских драм 11,39 тенге.

1 белорусский рубль 137,41 тенге.

1 бразильский реал 86,57 тенге.

10 венгерских форинтов 12,08 тенге.

1 гонконгский доллар 57,31 тенге.

1 грузинский лари 169,68 тенге.

1 датская крона 63,93 тенге.

1 дирхам 122,21 тенге.

1 доллар 448,81 тенге.

1 евро 476,82 тенге.

1 индийская рупия 5,37 тенге.

1000 иранских риалов 10,7 тенге.

1 канадский доллар 325,34 тенге.

1 китайский юань 62 тенге.

1 кувейтский динар 1456,37 тенге.

1 кыргызский сом 5,04 тенге.

1 малайзийский ринггит 93,7 тенге.

1 мексиканское песо 26,71 тенге.

1 молдавский лей 25,29 тенге.

1 норвежская крона 40,83 тенге.

1 польский злотый 110,01 тенге.

1 риал Саудовской Аравии 119,65 тенге.

1 российский рубль 4,77 тенге.

1 СДР 590,8 тенге.

1 сингапурский доллар 328,94 тенге.

1 таджикский сомони 41,1 тенге.

1 тайский бат 12,24 тенге.

1 турецкая лира 13,87 тенге.

100 узбекских сумов 3,54 тенге.

1 украинская гривна 11,34 тенге.

1 фунт стерлингов 558,59 тенге.

1 чешская крона 18,9 тенге.

1 шведская крона 40,96 тенге.

1 швейцарский франк 491,52 тенге.

1 южноафриканский ранд 23,55 тенге.

100 южнокорейских вон 32,23 тенге.

1 японская иена 2,9 тенге.

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