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Суд оставил в силе решение о сносе домов на острове Огуречном в НСО

Продавшему остров чиновнику дали условный срок.

Источник: AP 2023

Искитимский районный суд Новосибирской области отклонил апелляцию против сноса домов в ДНТ «ФМК» на острове Огуречный. Об этом сообщили в группе «Суды общей юрисдикции НСО» в «ВКонтакте».

Суд оставил в силе предыдущее решение, согласно которому самовольные постройки должны быть снесены, а их владельцы теряют право собственности.

История с домами на острове Огуречный началась 11 лет назад. 5 июля 2013 экс-глава администрации Искитимского района Олег Лагода продал остров в собственность членам ДНТ «ФМК». В результате земельный участок площадью 175 тысяч кв.м был продан дачного некоммерческому товариществу за 10 млн рублей. Там построили коттеджный поселок.

Позже продажей острова заинтересовалась прокуратура. Выяснилось, что цена за участок была снижена в шесть раз, а категория земли не позволяла ее продавать. В октябре 2023 года Искитимский районный суд признал экс-чиновника виновным в халатности и оштрафовал на 100 тысяч рублей. Позже Новосибирский облсуд отменил приговор. Олегу Лагоде назначили три года условно с испытательным сроком в три года.

Параллельно прокуратура вела дело о признании домов на острове незаконными постройками. Установлено, что земельный участок находится в акватории Новосибирского водохранилища, относящегося к федеральной собственности. Продажа острова противоречила Земельному кодексу РФ, устанавливающему запрет на приватизацию береговой полосы.

В итоге 30 августа 2023 суд согласился с доводами прокурора и прекратил права собственности на участки на острове. Ответчики подали апелляцию, но спустя полгода ее отклонили.