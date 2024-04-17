Суд оставил в силе решение о сносе домов на острове Огуречном в НСО

Искитимский районный суд Новосибирской области отклонил апелляцию против сноса домов в ДНТ «ФМК» на острове Огуречный. Об этом сообщили в группе «Суды общей юрисдикции НСО» в «ВКонтакте».
Суд оставил в силе предыдущее решение, согласно которому самовольные постройки должны быть снесены, а их владельцы теряют право собственности.
История с домами на острове Огуречный началась 11 лет назад. 5 июля 2013 экс-глава администрации Искитимского района Олег Лагода продал остров в собственность членам ДНТ «ФМК». В результате земельный участок площадью 175 тысяч кв.м был продан дачного некоммерческому товариществу за 10 млн рублей. Там построили коттеджный поселок.
Параллельно прокуратура вела дело о признании домов на острове незаконными постройками. Установлено, что земельный участок находится в акватории Новосибирского водохранилища, относящегося к федеральной собственности. Продажа острова противоречила Земельному кодексу РФ, устанавливающему запрет на приватизацию береговой полосы.
В итоге 30 августа 2023 суд согласился с доводами прокурора и прекратил права собственности на участки на острове. Ответчики подали апелляцию, но спустя полгода ее отклонили.