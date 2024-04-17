Условия получения арендного жилья для молодежи изменят в Казахстане

Как поясняют разработчики, согласно действующим условиям региональных программ (механизмов), в городах Астана и Алматы размер первоначального взноса составляет не менее 10% при максимальной сумме займа 18 млн тенге. Таким образом, для участия в программах необходимо иметь первоначальный взнос в размере 1,8 млн тенге. При продолжительности срока найма до 3 лет размер ежегодных накоплений должен составлять не менее 600 тыс. тенге, или не менее 162 МРП, установленных законом о республиканском бюджете на текущий финансовый год.