К 1 августа в Омске отремонтируют дороги на девяти улицах

Город Омск начали к обширному ремонту дорожной инфраструктуры в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.



Всего в 2024 году планируется отремонтировать 9 объектов: улицу Омскую, Волочаевскую, Заозерную, 60 лет Победы, 6-ю Шинную, Маяковского, Коммунальную, Гусарова и Театральную площадь. Подготовка к ремонту уже начата — подрядные организации приступили к установке информационных щитов, временных знаков дорожного движения и демонтажу старого полотнах.



На нескольких объектах работы начались досрочно в 2023 году. Так, на улице Волочаевской выполнено 68% ремонта, на улице Заозерной — 60%, на Омской — 34%, а на Театральной площади — 98%. По словам мэрии, улица Гусарова будет ремонтироваться за счет средств, сэкономленных в ходе торгов. Всего на ремонт городских дорог направлено более 712 миллионов рублей. Согласно условиям контрактов, работы должны быть завершены до 1 августа текущего года.