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В Башкирии упраздняется Резервный фонд

В Башкирии вынесен на рассмотрение депутатов проект закона «О признании утратившим силу закона Республики Башкортостан “О резервном фонде Республики Башкортостан”. Об этом сообщает пресс-служба Курултая Башкирии.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Председатель Госсобрания Константин Толкачев ответил, что в последние годы формирование резервного фонда Башкирии не осуществлялось — применялись другие источники зарезервированных средств.

«Так, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации практикуется механизм оперативного использования свободных остатков средств на едином счете бюджета. Проще говоря, деньги, не потраченные в предыдущем году, переходят в следующий. К тому же, резервы, используемые на неотложные и непредвиденные расходы, формируются в структуре расходной части бюджета в составе резервного фонда Правительства Республики Башкортостан. Еще часть средств резервируется в составе утвержденных бюджетных ассигнований республиканских органов государственной власти. Так что фактически закон “О Резервном фонде Республики Башкортостан”, принятый в 2013 году, на сегодня утратил актуальность», — добавил спикер парламента.

Закон планируют принять на пленарном заседании в апреле.

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