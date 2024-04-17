В Башкирии упраздняется Резервный фонд

«Так, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации практикуется механизм оперативного использования свободных остатков средств на едином счете бюджета. Проще говоря, деньги, не потраченные в предыдущем году, переходят в следующий. К тому же, резервы, используемые на неотложные и непредвиденные расходы, формируются в структуре расходной части бюджета в составе резервного фонда Правительства Республики Башкортостан. Еще часть средств резервируется в составе утвержденных бюджетных ассигнований республиканских органов государственной власти. Так что фактически закон “О Резервном фонде Республики Башкортостан”, принятый в 2013 году, на сегодня утратил актуальность», — добавил спикер парламента.