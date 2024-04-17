В Иркутской области дом для сирот не расселяют и не чинят

Жильцы многоквартирного дома № 16 по улице Известковой в Шелехове «зависли в неопределённости». Здание — в аварийном состоянии: фундамент в трещинах, подвал то и дело затапливает, в квартирах рвутся трубы. А власти не могут определиться, как решить проблему. Подробности в материале irk.aif.ru.
Строили с нарушениями.
«Купила здесь квартиру в 2022 году, но большинство соседей получили их от государства как дети-сироты, — рассказывает жительница дома Наталья Снигур. — За два года в квартире пять раз прорывало трубы, и не у меня одной так. Из подвала несёт канализацией — окна открыть невозможно. Из-за этих испарений зимой в подъезде изморозь на перилах. Так как дом стоит к железной дороге ближе, чем положено по закону, да ещё на грунтовых водах, его постоянно ведёт: стены в подъезде заваливались, фундамент растрескался».
В 2014—2015 годах на Известковой построили четыре многоквартирных дома для детей-сирот. Жильё возводил частный инвестор, областной бюджет участвовал в долевом строительстве. Как это порой бывает с домами, построенными для сирот, к качеству работ остались вопросы.
«Дома построены с нарушениями: до железной дороги — всего 70−84 метра вместо положенных 100, — отмечают в областной прокуратуре. — В результате превышены предельные уровни шума и вибрации. Несмотря на это, разрешение на строительство было выдано, а областное Министерство имущества приняло и оплатило работы».
Возбуждены уголовные дела по статьям «Халатность» и «Превышение должностных полномочий». Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Следкома доложить об их расследовании.
Но жильцов больше волнует не вопрос: «Кто виноват?», а «Что делать?» Люди обращались уже во все возможные инстанции.
А муниципалитет — против
«Было совещание на уровне региональных властей, есть поручение губернатора, — рассказывает депутат городской думы Шелехова Иван Фёдоров. — В домах под номерами с 17-го по 19-й до 2025 года должны сделать капитальный ремонт, а лишние шум и вибрацию убрать, установив вдоль железнодорожных путей специальные экраны».
Но минимущества и железная дорога не сошлись во мнении: за чей счёт устанавливать шумовибрационный экран. Дело зависло в судах.
У жильцов дома № 16, помимо общей, есть ещё и своя беда: их трёхэтажка расположена на скоплении грунтовых вод, из-за чего Фонд капремонта отказывается её ремонтировать.
«Чтобы приступить к ремонту дома, надо сначала отвести из-под него воду, — говорил представитель фонда на встрече с жильцами и активистами Народного фронта Иркутской области. — Иначе придётся ремонтировать каждый год».
Есть другой вариант решения проблемы: признать дом аварийным и расселить жильцов. По словам Ивана Фёдорова, на жилищные сертификаты уже нашли деньги в областном бюджете, всё должно было закончиться в 2024 году. Но в итоге, говорит депутат, городские власти выступили против расселения и с отведением вод не спешат, хотя это — ответственность муниципалитета.
В мэрии настаивают, что Фонд капремонта должен просто привести дом в порядок.
«Жители обратились к нам, мы организовали встречу, пригласили все заинтересованные стороны, но, к сожалению, не увидели единства», — прокомментировал ситуацию эксперт Народного фронта Сергей Шишковский.
«АиФ-Иркутск» направили запросы в администрацию Шелехова и в Фонд капитального ремонта. На момент сдачи номера в печать, спустя неделю после отправки запроса, ответ от городских властей так и не получен. В Фонде капремонта от комментариев отказались.
КСТАТИ
В 2023 году на предоставление жилья детям-сиротам в Иркутской области было выделено более 3 млрд рублей, но этих средств недостаточно, отмечает заместитель прокурора Иркутской области Любовь Исаканова. В очереди на жильё стоят более 14 тыс. сирот. Чтобы обеспечить всех квартирами, нужно не 3, а 23 млрд рублей.