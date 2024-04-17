В Иркутской области дом для сирот не расселяют и не чинят

«Купила здесь квартиру в 2022 году, но большинство соседей получили их от государства как дети-сироты, — рассказывает жительница дома Наталья Снигур. — За два года в квартире пять раз прорывало трубы, и не у меня одной так. Из подвала несёт канализацией — окна открыть невозможно. Из-за этих испарений зимой в подъезде изморозь на перилах. Так как дом стоит к железной дороге ближе, чем положено по закону, да ещё на грунтовых водах, его постоянно ведёт: стены в подъезде заваливались, фундамент растрескался».