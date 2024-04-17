Как работает скорая медицинская помощь в Крыму: успехи и проблемы

«Если посмотреть на наше штатное расписание, то мы укомплектованы на 79%. Это по России очень хороший показатель. Но есть приказ, который рекомендует нам формировать на 10 тысяч населения одну бригаду скорой медицинской помощи — общепрофильную, я уже не говорю о специализированных. Это не резерв — это рабочие бригады. И их должно быть, соответственно, 200 штук в Крыму, а у нас только 170», — поделилась Буглак.