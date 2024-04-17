Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Очистка стоков, снижение шума и утилизация отходов. Узбекистан и Китай нацелились на сотрудничество в «зеленых» технологиях

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Министр экологии Азиз Абдухакимов встретился с делегацией предпринимателей и бизнесменов Китая, которую возглавил председатель Ассоциации китайских предпринимателей в Узбекистане Лю Ю, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Freepik

Глава экологического ведомства отметил заинтересованность узбекской стороны в изучении китайского опыта сфере экологически чистых «зеленых» технологий, мобилизации инвестиций из КНР в данную сферу.

По его мнению, большие перспективы имеет сотрудничество по управлению твердыми бытовыми и электронными отходами (e-waste), а также разработке энергии из свалочного газа по принципу «waste-to-energy».

Китайские предприниматели поделились своими планами по сотрудничеству с узбекской стороной. Среди них — проекты по очистке сточных вод, снижению уровня шума, проекты в сфере железнодорожного транспорта, энергетики, нефтегазовой промышленности и других.

экология
экономика