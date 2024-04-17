Очистка стоков, снижение шума и утилизация отходов. Узбекистан и Китай нацелились на сотрудничество в «зеленых» технологиях

Глава экологического ведомства отметил заинтересованность узбекской стороны в изучении китайского опыта сфере экологически чистых «зеленых» технологий, мобилизации инвестиций из КНР в данную сферу.
По его мнению, большие перспективы имеет сотрудничество по управлению твердыми бытовыми и электронными отходами (e-waste), а также разработке энергии из свалочного газа по принципу «waste-to-energy».
Китайские предприниматели поделились своими планами по сотрудничеству с узбекской стороной. Среди них — проекты по очистке сточных вод, снижению уровня шума, проекты в сфере железнодорожного транспорта, энергетики, нефтегазовой промышленности и других.