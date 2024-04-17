Для чего в Казахстане стали определять стоимость цифровых активов

Эксперт пояснил, что разработка правил и норм для криптовалютного рынка, которые бы позволяли облагать доходы от цифровых активов налогами происходит во многих странах мира. Он добавил, что на сегодняшний день в США или Евросоюзе криптовалютные биржи имеют право работать только при условии наличия официальной лицензии Центробанка. Похожие тенденции наблюдаются также и в Сингапуре, Объединенных Арабских Эмиратах и Южной Корее.