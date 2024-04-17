Правительство РФ выделило более 11 млрд южноуральским оборонным предприятиям

«Распределить субсидии субъектам РФ на организацию профессионального обучения работников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), а также граждан, обратившихся в органы службы занятости и заключивших ученический договор с предприятиями ОПК на 2024 год. Прилагаемые изменения утвердить согласно приложения к закону “О федеральном бюджете на 2024 и на плановый период 2025 и 2026 годов”, — сказано в распоряжении.
Промышленные предприятия Южного Урала оперативно отреагировали на оборонные требования страны и скорректировали особенности работы, в том числе номенклатуру производимых изделий и темпы выпуска.
В Челябинской области за год количество предприятий, выполняющих гособоронзаказ, выросло в четыре раза. Заводы нужно обеспечить кадрами. Об этом ранее сообщил глава региона Алексей Текслер на заседании оперативного штаба по вопросам работы ОПК.