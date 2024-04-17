Корпорация развития Прикамья прокомментировала миллиардный убыток

Как пояснили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе компании, объем убытков связан с реализацией приоритетного инвестиционного проекта «Строительство современного нового жилого микрорайона в правобережной части в городе Березники» и с завершением строительства многоквартирных домов.
Согласно финансовому отчету в базе данных «СПАРК-Интерфакс», за 2023 год выручка АО «Корпорация развития Пермского края» составила 1,7 млрд руб., чистый убыток вырос в 14 раз и достиг отметки в 1,2 млрд руб. Годом ранее показатели оценивались в 732,1 и 86,3 млн руб. соответственно.
В КРПК отметили, что чистый убыток компании связан с увеличением затрат на корректировки проектно-сметной документации в части конструктивных, технологических изменений, а также с ростом стоимости на стройматериалы трех многоквартирных домов в ЖК «Любимов». «Данный убыток частично будет погашен за счет реализации оставшегося жилого фонда “Любимова”», — отметили в пресс-службе компании.
Также в компании сказали, что в течение 2023 года АО завершило ряд других значимых строительных проектов с маржинальностью 5% и более, что позволило частично компенсировать убыток по проекту в Березниках. Среди них реконструкция здания «Благородное собрание» в г. Перми, капитальный ремонт Большого зала краевой филармонии в г. Перми, строительство сельской врачебной амбулатории в рабочем поселке Оверята Краснокамского городского округа, работы по берегоукреплению Воткинского водохранилища в районе с. Усть-Качка Пермского района Пермского края.
АО «Корпорация развития Пермского края» (100% в собственности правительства края) было создано региональными властями для разработки инвестиционных и инфраструктурных проектов, важных для экономики Прикамья и привлечения инвестиций. Курировало строительство ЖК «Любимов» в Березниках.
ЖК «Любимов» — крупнейший региональный строительный проект за пределами Перми. Общая площадь жилого комплекса из 29 домов на данный момент составляет 293 тыс. кв. м. Строительство микрорайона в правобережной части Березников было начато в 2014 году для переселения граждан из домов, признанных непригодными из-за техногенной аварии на руднике БКПРУ-1. Проекту был присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта. Минувшим летом ЖК полностью сдали, мероприятия по переселению в него более 12,5 тыс. человек завершились.
Краевой совет по развитию предпринимательства и улучшению инвестиционного климата в марте снял статус приоритетного инвестпроекта со строительства ЖК «Любимов» в Березниках.