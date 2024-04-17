Корпорация развития Прикамья прокомментировала миллиардный убыток

Также в компании сказали, что в течение 2023 года АО завершило ряд других значимых строительных проектов с маржинальностью 5% и более, что позволило частично компенсировать убыток по проекту в Березниках. Среди них реконструкция здания «Благородное собрание» в г. Перми, капитальный ремонт Большого зала краевой филармонии в г. Перми, строительство сельской врачебной амбулатории в рабочем поселке Оверята Краснокамского городского округа, работы по берегоукреплению Воткинского водохранилища в районе с. Усть-Качка Пермского района Пермского края.