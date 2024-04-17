Минобр определил, за что школьники и студенты могут получить денежную премию

Также на денежное вознаграждение можно рассчитывать, если победить в республиканских конкурсах исследовательских работ по учебным предметам, олимпиаде школьников Союзного государства по русскому языку и русской литературе «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность», республиканском конкурсе «Студент года», всемирном конкурсе изобретений и ряде других международных и республиканских мероприятий.