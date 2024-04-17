Минобр определил, за что школьники и студенты могут получить денежную премию

В перечень вошли 46 мероприятий, среди которых республиканские и международные турниры юных математиков и физиков, заключительные этап республиканских олимпиад по учебным предметам, международная конференция юных ученых, международные олимпиады по математике, химии, физике, биологии, географии, информатике, астрономии, астрофизике и наукам о Земле.
Также на денежное вознаграждение можно рассчитывать, если победить в республиканских конкурсах исследовательских работ по учебным предметам, олимпиаде школьников Союзного государства по русскому языку и русской литературе «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность», республиканском конкурсе «Студент года», всемирном конкурсе изобретений и ряде других международных и республиканских мероприятий.
Победители из числа белорусских школьников и студентов имеют право на денежное поощрение из специального фонда президента Беларуси.
Документ вступает в силу после его официального опубликования.
Спецфонд президента
В конце 2022 года белорусский лидер Александр Лукашенко подписал указ «О деятельности специальных фондов Президента Республики Беларусь».
Документ направлен на оказание адресной господдержки представителям одаренной и талантливой молодежи. Кроме того, он должен создать благоприятные условия «для дальнейшего развития их научного и творческого потенциала» и направлен на «стимулирование молодежных инициатив на благо страны».
Этим указом значительно увеличены размеры выплат за выдающиеся достижения учащимся, студентам, творческим коллективам, которые заняли в соревнованиях первые-третьи позиции.
Так, в прошлом году на поощрении одаренной молодежи из специального фонда президента было выделено более 1,5 миллиона рублей.
Кроме того, начислены 152 президентских стипендии — студентам и курсантам учреждений высшего образования за особые успехи в учебе, научно-исследовательской и творческой деятельности.