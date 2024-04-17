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Свыше 23 тысяч узбекистанцев получили помощь в трудоустройстве в зарубежных странах за три месяца года

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. За три месяца текущего года 23,5 тысячи узбекистанцев получили помощь в трудоустройстве в зарубежных странах — России, Турции, Казахстане, Южной Кореи, Великобритании, ОАЭ, Германии, Латвии, Беларуси, Литве, Японии, Польше и других, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Об этом сообщил руководитель пресс-службы Агентства внешней трудовой миграции Артыкходжа Норов на брифинге в АИМК.

Также он проинформировал, что за первый квартал 2024 года агентство заключило 28 новых контрактов с зарубежными работодателями. Общее количество соглашений достигло 295.

Сегодня Германия, Южная Корея, Турция, Литва, Великобритания, Канада, Польша, Латвия, Япония, Финляндия, Румыния предлагают около 160 тысяч вакансий. Узбекистанцев могут трудоустроить в сферах медицины, производства, обслуживания, строительства, сельского хозяйства, IT и других.

Претенденты на эти вакансии должны владеть одним из иностранных языков — немецким, русским, английским, корейским, японским, турецким, и иметь соответствующую квалификацию.

С начала года более 20 тысяч граждан, желающих работать за границей, начали обучение профессиям и иностранным языкам. Для этого совместно с зарубежными организациями были созданы образовательные центры практически во всех регионах республики.

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