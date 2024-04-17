Свыше 23 тысяч узбекистанцев получили помощь в трудоустройстве в зарубежных странах за три месяца года

Об этом сообщил руководитель пресс-службы Агентства внешней трудовой миграции Артыкходжа Норов на брифинге в АИМК.
Также он проинформировал, что за первый квартал 2024 года агентство заключило 28 новых контрактов с зарубежными работодателями. Общее количество соглашений достигло 295.
Сегодня Германия, Южная Корея, Турция, Литва, Великобритания, Канада, Польша, Латвия, Япония, Финляндия, Румыния предлагают около 160 тысяч вакансий. Узбекистанцев могут трудоустроить в сферах медицины, производства, обслуживания, строительства, сельского хозяйства, IT и других.
Претенденты на эти вакансии должны владеть одним из иностранных языков — немецким, русским, английским, корейским, японским, турецким, и иметь соответствующую квалификацию.
С начала года более 20 тысяч граждан, желающих работать за границей, начали обучение профессиям и иностранным языкам. Для этого совместно с зарубежными организациями были созданы образовательные центры практически во всех регионах республики.