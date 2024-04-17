В Уфе появился первый Башкирско-Китайский торговый дом

Торговый дом позволит обеспечивать надежные платежи, будет оказывать услуги по внешнеэкономической деятельности и таможенному сопровождению. Кроме того, он станет площадкой по формированию техзаданий на приобретение технологий и оборудования. Предусматривается также открытие прямого железнодорожного рейса в КНР для обслуживания интересов торгового дома и дальнейшего развития сотрудничества. Эта работа ведется по поручению Главы Башкирии Радия Хабирова. Ранее «Башинформ» рассказывал, как Башкирия на фоне санкций развивает внешние связи.
Башкирия выбрана для открытия торгового дома не случайно. Решение принято с учетом промышленного потенциала региона, преимуществ с точки зрения логистики, вкладом республики в развитие сотрудничества с КНР. Напомним, что в мае 2024 года запланирована бизнес-миссия Башкирии в КНР.