В Уфе появился первый Башкирско-Китайский торговый дом

Торговый дом позволит обеспечивать надежные платежи, будет оказывать услуги по внешнеэкономической деятельности и таможенному сопровождению. Кроме того, он станет площадкой по формированию техзаданий на приобретение технологий и оборудования. Предусматривается также открытие прямого железнодорожного рейса в КНР для обслуживания интересов торгового дома и дальнейшего развития сотрудничества. Эта работа ведется по поручению Главы Башкирии Радия Хабирова. Ранее «Башинформ» рассказывал, как Башкирия на фоне санкций развивает внешние связи.