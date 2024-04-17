В 2024 году в Башкирии ожидается прибытие четырехпалубных теплоходов

У причала Уфы впервые может пришвартоваться четырехпалубный теплоход «Виссарион Белинский». Со 2 по 4 мая ожидается прибытие четырехпалубного теплохода «Александр Пушкин» и двух трехпалубных «Н. А. Некрасов» и «Александр Бенуа». В министерстве пояснили, что это будет возможно при условии снижения паводка, чтобы суда смогли пройти под реконструируемым арочным мостом в Уфе.