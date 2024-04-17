В 2024 году в Башкирии ожидается прибытие четырехпалубных теплоходов

В навигацию-2024 в Башкирию планируют зайти 20 пассажирских туристических судов, сообщает Минтранс республики.
У причала Уфы впервые может пришвартоваться четырехпалубный теплоход «Виссарион Белинский». Со 2 по 4 мая ожидается прибытие четырехпалубного теплохода «Александр Пушкин» и двух трехпалубных «Н. А. Некрасов» и «Александр Бенуа». В министерстве пояснили, что это будет возможно при условии снижения паводка, чтобы суда смогли пройти под реконструируемым арочным мостом в Уфе.
«Администрации Камского бассейна внутренних водных путей» проводятся дноуглубительные работы на реке Белой, планируется строительство причалов, — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Клебанов. — Это, в свою очередь, позволяет нашей республике развивать собственную речную отрасль, в том числе внутренний туризм".
Напомним, в 2023 году республика приняла 20 круизных теплоходов. Среди них современный пассажирский круизный лайнер «Мустай Карим». Всего в прошлом году услугами речного транспорта воспользовались более 387 тыс. пассажиров.